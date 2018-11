Tusk habla con Sánchez y asegura que el acuerdo del Brexit está "más cerca"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y consideró que la cumbre extraordinaria prevista para este domingo para respaldar el acuerdo del "brexit" está "más cerca" de celebrarse."Tras la llamada telefónica entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente Sánchez hace unos minutos, estamos más cerca de la cumbre de mañana", indicó en Twitter el portavoz de Tusk, Preben Aamann.

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO