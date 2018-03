Turull afirma que va a prisión por ser leal a la gente, al Govern y al Parlament

El candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull (JxCat), ha afirmado este viernes en su cuenta de Twitter que va a prisión por ser "leal" al mandato de los que le eligieron diputado, al presidente, al Govern y Parlament, después de que el TS haya decretado cárcel para él por la causa del proceso independentista.

"Por favor, dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña", expone en un tuit recogido por Europa Press en el que reafirma su confianza en el pueblo de Cataluña, que asegura que no ha fallado nunca y que ahora tampoco lo hará.

Finalmente lanza un mensaje a su familia: "Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que no es delito ni he hecho daño a nadie. Os quiero. Viva la democracia".

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de marzo de 2018

Por su parte, Josep Rull también ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter antes de ingresar en prisión. Para ello ha elegido una cita de Salvador Espriu: "Siempre nos mantendremos fieles al servicio del pueblo":

Ara digueu: "Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble". Salvador Espriu, Inici del càntic en el temple — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 8 de octubre de 2017

Lo mismo que la exconsellera Dolors Bassa, quien ha agradecido el apoyo recibido y ha indicado que su perfil de Twitter estará cerrao mientras esté en prisión. Bassa ha acabado su 'último' tuit defendiendo: "No somos delincuentes":