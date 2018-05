Turull y Rull insisten en formar parte del Govern: "Nuestros derechos políticos están intactos"

Los diputados de JxCat en el Parlament y exconsellers cesados Jordi Turull y Josep Rull ha reivindicado este viernes poder ser miembros del próximo Govern pese a su situación actual: ambos están encausados y en la cárcel de Estremera.

Así lo han comunicado los dos a través de un apunte en Twitter: "No nos cansaremos de recordar que estamos sufriendo una cárcel preventiva injusta, arbitraria e ignominiosa y que nuestros derechos políticos están intactos".

— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 18 de mayo de 2018

Los dos han ofrecido exactamente el mismo mensaje en sus respectivas cuentas personales, y lo ha hecho en pleno debate entre las fuerzas soberanistas sobre si tienen que "restituir" a los consellers cesados o no.

Para Turull, que fue candidato a la Presidencia de la Generalitat en esta legislatura, y Rull no hay ninguna duda en que pueden ser miembros del futuro Govern, y esgrimen: "La única duda que alguien puede tener es si somos presos políticos o rehenes del Estado".

De todos los consellers cesados, son cuatro los que han comunicado su intención de volver a ser nombrados para el cargo: aparte de Rull y Turull, también lo desean el exconseller de Cultura Lluís Puig (JxCat) y el exconseller de Salud Toni Comín (ERC), ambos en Bélgica.

"Efectivo" o simbólico

Desde ERC siempre se ha apostado por hacer un Govern "efectivo", es decir, que pueda trabajar desde el primer día sin problemas legales, mientras que JxCat es más partidario de restituir al Govern cesado como gesto con carga simbólica.

Sin embargo, también hay consellers de JxCat que no están en disposición de querer volver a sus antiguos cargos: Joaquim Forn --en la cárcel-- dejó el escaño y afirmó su voluntad de no repetir en cargos institucionales, y Meritxell Borràs --en libertad provisional-- ya no quiso estar en las listas del 21-D.

El debate sobre si debe haber o no exconsellers cesados ha hecho que la composición del Ejecutivo aún no esté cerrada, aunque ERC ya ha verbalizado algunos nombres: Ester Capella (Justicia) y Teresa Jordà (Agricultura).

También se da por descontada la presencia del republicano Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía) y de Elsa Artadi (de JxCat), y también se contemplan los nombres como el de Chakir el Homrani (ERC) para Asuntos Sociales y Joan Ignasi Elena en una cartera por determinar.

Visita el lunes

Torra tiene previsto visitar a todos los presos soberanistas el lunes, entre los que figuran varios consellers del Govern que fue cesado con el 155: Rull, Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

Se espera que tras la visita comunique ya los integrantes del nuevo Govern y que allí quede resuelta la incógnita de si en él figura o no la "restitución" de algunos consellers.