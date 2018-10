El Supremo cierra la investigación del 1-O y abre juicio oral contra los líderes del 'procés'

El Tribunal Supremo ha confirmado el cierre de la investigación del 1-O dictado por el juez Pablo Llarena y ha abierto juicio oral contra los 18 procesados por la causa del "procés", entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, nueve exconsellers de la Generalitat y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza por unanimidad las casi 300 alegaciones y peticiones de práctica de nueva prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucción que acordó Llarena en julio, y deja todas ellas para la vista oral con la finalidad de evitar dilaciones indebidas.

Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala da traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox para que en un plazo de cinco días formulen sus escritos de acusación.

Por otra parte, la Sala ha confirmado el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exdirigente de PdeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras.

Cuenta atrás para el juicio

Estas resoluciones supone el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal juzgarán a los procesados por rebelión y malversación que se encuentran en prisión provisional que son el exvicepresidente Junqueras; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (esta última solo imputada formalmente por el primero de los delitos).

También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, procesados por desobediencia y malversación, así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, por el delito de desobediencia.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.

En uno de estos autos, los magistrados del alto tribunal han rechazado todas las diligencias de pruebas solicitadas por las distintas partes, que pedían que la causa volviera al juez instructor, Pablo Llarena, para que las pudiera practicar. Entre ellas, solicitaban, por ejemplo, que se analizara el Facebook de la secretaria judicial que estuvo presente en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 y que tuvo que salir por la azotea.

Torra vuelve a cargar contra el Supremo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este jueves la "infamia" que supone en su opinión abrir juicio contra los 18 procesados por la causa del proceso soberanista y ha advertido al Estado de que si hay condenas se enfrentarán a las sentencias "con la determinación del 1-O y la fuerza del 3-O".

"Hoy se consuma la infamia. Hoy era un día que no tenía que pasar. Esperábamos el archivo de esta causa general contra el independentismo, de esta farsa organizada por los poderes del Estado español para culpabilizar a unos políticos honrados y demócratas", ha protestado Torra en declaraciones desde el Parlament.

Según Torra, "hoy se abre un juicio oral no contra nueve políticos" que "sencillamente dieron la voz al pueblo, sino contra "más de 2,3 millones de catalanes que fueron a votar" en el referéndum unilateral del 1 de octubre del año pasado.

"Que sepa el Estado español que los catalanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los encausados", ha recalcado Torra, que ha acusado al Estado de "seguir intentando judicializar la política" y ha insistido en que "votar no es delito, el delito es que te peguen cuando vas a votar", ha añadido el presidente catalán.