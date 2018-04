Torrent: "Si Llarena decide no respetar la legalidad, vamos a incorporar elementos internacionales"

El presidente del Parlament, Roger Torrent confía en que este viernes se celebre el Pleno de Investidura con Jordi Sànchez, porque le parece "inconcebible la posibilidad de que el magistrado (Pablo Llarena) no proteja los derechos políticos del candidato Jordi Sànchez". Ahora, si el juez del Tribunal Supremo niega al exlíder de la ANC acudir al Pleno, Torrent ha asegurado que irán a instancias internacionales.

"Lo que haremos si Llarena decide no respetar la legalidad internacional es hacer una reflexión profunda que seguro va a incorporar un elemento internacional", ha apuntado en declaraciones a la Cadena SER, aunque espera que se celebre el Pleno de investidura con total "normalidad".

Este lunes, el candidato a la presidencia y diputado de JxCat pidió al juez del Supremo que le permita someterse a la investidura como presidente de la Generalitat, de conformidad, según alega, con el "requerimiento" del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se garanticen sus "derechos civiles y políticos".

¿Y si Llarena dice que no? Preguntado por si baraja otros escenarios, el presidente del Parlament ha insistido en que no quiere "hacer especulaciones" de un hecho que no le parece "normal". "Lo normal es plantear situaciones de normalidad democrática", ha reiterado.

En este sentido, Torrent ha subrayado la necesidad de "hacer política y hablar de política". El presidente del Parlament ha sostenido que la situación en Cataluña "se debe resolver con política y no con el código penal" porque "no se puede aplicar el código penal a dos millones y medio de personas".

¿Otro candidato?

Preguntado por la posibilidad de plantear otro candidato, Torrent ha asegurado que el presidente de la Generalitat "no lo va a decidir ni un juez ni un tribunal; lo va a elegir los catalanes a través de sus representantes".

"Más allá de los planteamiento políticos partidistas propongo un frente amplio que defienda los derechos civiles y políticos que ahora mismo están en riesgo", ha añadido el diputado de ERC.

La decisión de Llarena

No es la primera vez que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene que evaluar si concede o no permiso a Jordi Sànchez para acudir al Pleno del Parlament. El pasado 9 de marzo, el magistrado negó el permiso al 'número dos' de Junts per Catalunya (JxC) para que acudiera al Pleno de investidura.

Llarena basó su decisión en el riesgo de reiteración delictiva. El juez subrayó que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".

En este sentido, el juez coincidió de forma directa con el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se oponía a la libertad de Sànchez por el acuerdo entre ERC y JxCat.