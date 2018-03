Torrent utiliza el pleno de investidura para amenazar a las instituciones españolas

Minutos después de la finalización del pleno 'simbólico' de investidura, el president del Parlament, Roger Torrent, ha iniciado ante decenas de personas un discurso que ha convertido en un ataque a la justicia española, con el beneplácito de las fuerzas independentistas y de los comunes, que han aplaudido las palabras del presidente.

Torrent ha instado a sus votantes a "formar un frente unitario en defensa de la democracia y las libertades" y conseguir la libertad de las personas perseguidas porque "su encarcelamiento es injusto e innecesario".

Su declaración institucional ha tenido como escenario una sala del Parlament. El presidente ha hecho un resumen de la actual situación política: "Tenemos representantes políticos en la cárcel y en el exilio, tenemos el Gobierno de la Generalitat intervenido. No nos han obligado a suspender un pleno sino la democracia. Y ya basta".

"Me dirijo al pueblo de Cataluña ante la gravedad de la situación política y democrática. Hemos visto como se perseguía a un referéndum y se reprimía a personas que querían ir a votar", ha comenzado.

Torrent ha reiterado la idea que defienden desde las filas de su partido. "Encarcelar a las personas por sus ideas políticas es acabar con la libertad ideológica. Son acciones que vulneran los derechos políticos, que vulneran el estado de derecho. Lo que sufrimos ayer es una ataque al corazón de la democracia y nadie puede quedar indiferente. Nos interpela a todos los que amamos la justicia y la democracia", ha manifestado.

Compromiso con los independentistas

"Carles, Oriol, Anna, Marta... nos comprometemos a no descansar hasta que volváis a casa. No nos pararemos, no dejaremos de trabajar hasta que seamos libres. Os queremos en casa y lo conseguiremos", ha expresado.

Torrent, además, ha pedido a los demócratas de Europa y del mundo "que se sumen a nosotros". En su opinión se ha de poner la política en el centro. "Son momentos graves, pero es en este momento cuando tenemos que demostrar nuestra convicción con el país. A pesar de la dureza que hemos recibido quiero emitir un mensaje de profunda esperanza. Si somos persistentes no sólo lograremos poner fin a las represiones sino que podremos aspirar a construir un país mejor más justo y más libre".

El discurso del independentista ha acabado con el cántico de Els Segadors.