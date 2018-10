Torrent responde a Moncloa: "La mayoría republicana no desaparecerá con recursos al Constitucional"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha advertido este viernes al Gobierno central de que "la mayoría republicana no desaparecerá con recursos al Tribunal Constitucional".

En un apunte en su cuenta de Twitter, Torrent se ha mostrado crítico con la decisión del Gobierno de llevar al TC una propuesta de resolución aprobada en la Cámara catalana el 11 de octubre que "apuesta por la abolición" de la monarquía, desoyendo al Consejo de Estado.

El govern espanyol hauria de treballar per acabar amb la repressió i apostar per la política, i no continuar abonant una judicialització absurda que mai servirà per resoldre el conflicte de fons. La majoria republicana no desapareixerà amb recursos al TC. https://t.co/1cgT0vB6iv