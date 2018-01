Torrent califica de "fraude de Ley" el recurso contra Puigdemont y mantiene su candidatura

El presidente del Parlament de Cataluña y miembro de ERC, Roger Torrent, ha anunciado este viernes que mantendrá la candidatura de Carles Puigdemont para la sesión de investidura del próximo martes pese al recurso contra ella que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy.

Torrent ha informado de hecho que los servicios jurídicos del Parlament analizarán esa 'impugnación' a la vez que trabajarán en una "respuesta política y jurídica" al Tribunal Constitucional cuando este se expida sobre el recurso presentado por el Gobierno, algo que previsiblemente tendrá lugar antes de que comience el pleno de la investidura del día 30.

En este sentido, el presidente del Parlament ha asegurado que ve "un fraude de Ley" en la 'impugnación' a su propuesta de investidura a Puigdemont solicitada por Moncloa aunque ha dicho que "en lo jurídico no puedo adelantar nada porque no hemos recibido una notificación oficial". En cualquier caso, ha asegurado que la candidatura de Puigdemont "cumple todos los requisitos legales y tiene absoluta legitimidad" para ser candidato y que la impugnación no tiene ningún fundamento jurídico. En la misma línea, ha reclamado que "se respete la democracia y no se impugne".

"El único candidato propuesto por los grupos era el señor Puigdemont, y el único que podía reunir una mayoría suiciente para ser investido. Con eso cumplo lo que manda el reglamento del Parlament de Cataluña. No propongo candidatos a mi voluntad. Por eso creo que la decisión del Gobierno español va en contra de la voluntad de los grupos parlamentarios", ha señalado el presidente del Parlament.

"Exijo respeto al Gobierno español", ha insistido. "El Gobierno no está impugnando una decisión del presidente del Parlament, está impugnando el voto de millones de catalanes. Es de una enorme irresponsabilidad política vulnerar derechos básicos y usar los tribunales para ganar lo que no se ganó en las urnas el 21-D, unas elecciones con una participación inédita y con un resultado claro" .