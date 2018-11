Torra: "Sánchez ha decido no actuar, que es igual que ser cómplice de la represión"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no actuar ante la judicalización del conflicto secesionista "que es lo mismo que ser cómplice de la represión". En una comparecencia conjunta extraordinaria con el presidente de la Generalitat, Roger Torrent, Torra ha valorado el escrito de acusación de la Fiscalía presentado este viernes contra los líderes independentistas procesados.

"No hay rebelión, no hay sedición y no hay malversación. La inmensa mayoría de la sociedad catalana saben que no hay delito, la única violencia que hubo el 1-O fue la de la Policía Nacional y la Guardia Civil pegando a gente que quería votar. Ante estas evidencias, el presidente Sánchez ha decidido no actuar y ser cómplice de la represión a la Fiscalía", ha dicho. Y ha añadido que la acusación de la Abogacía "no es un gesto, es un desprecio".

¿Alguien cree que condenando por 200 años a los líderes independentistas cambiarán de idea los más de dos millones de catalanes independentistas?", advierte Torra

Según Torra, el Gobierno ha perdido "una oportunidad de oro" para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política que "es donde debe estar". "Profundiza en una injusticia democrática que afecta sobre todo a la democracia española. ¿Cuánta represión puede aceptar la democracia española? ¿Alguien cree que condenando por 200 años a los líderes independentistas cambiarán de idea los más de dos millones de catalanes independentistas? Al contrario, cada vez que nos golpean nos levantamos más fuertes", ha advertido.

El espíritu del 3 de octubre

Torra ha vuelto a apelar al espíritu del 3 de octubre, recordando la huelga general convocada en protesta por las cargas del 1-O "para avanzar en lo que nos une". "Convocar un referéndum no es ningún delito, es democracia. Y no nos detendremos hasta que los presos salgan libres y los exiliados vuelvan a casa", ha zanjado el 'president'.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acusado a la Fiscalía de moverse "más por "venganza que por sentido de justicia". "Pide penas que suman más de 200 años de cárcel, penas contra demócratas contra líderes que no han cometido ningún delito. Es inaceptable", considera Torrent.

Según el dirigente de ERC se trata de dirigentes "honorables" que actuaron "siempre bajo los principios de la libertad de expresión, de participación y contra cualquier tipo de violencia". "En la práctica se acusa a casi la mayoría de la población de este país. No se persiguen personas, se persiguen ideas, pero no saben que las ideas no se pueden encarcelar", ha defendido.