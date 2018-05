Torra se esfuerza en demostrar que no es xenófobo con un mensaje a favor de los refugiados

Joaquim Torra se ha 'estrenado' en Twitter como president de la Generalitat mostrándose solidario con la organización OpenArms. Torra fue criticado desde su llegada al Govern por su talante xenófobo y supremacista, algo que los partidos constitucionalistas han hecho llegar a sus colegas europeos. Sin embargo, este viernes, tan solo un día después de tomar posesión de su nuevo cargo, Torra ha respaldado a los miembros de la organización, que fue acusada de fomentar la inmigración ilegal.

Celebro que la raó s'hagi imposat i que no es persegueixi @openarms_fund per la seva gran feina, plena d'humanitat i dignitat. Europa no pot seguir girant l'esquena als que fugen d'una guerra i d'una repressió. I molt menys castigar els que salven les seves vides. https://t.co/rkiVt6Hj1h