Torra responde a Sánchez: "Sí es sí, al derecho a la autodeterminación y a la República"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sí és sí. Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la República Catalana", ha asegurado.

En un apunte en Twitter, Torra ha respondido este domingo a otro tuit de Sánchez en el que afirmaba que "con un gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia en Cataluña y no se quebrará la Constitución por Cataluña. No es no".

Sí és sí.Sí al dret a l’autodeterminació.Sí al referèndum d’autodeterminació.Sí a la República Catalana.Serem sempre al costat de la majoria del poble de Catalunya, perquè els únics que volen trencar la convivència són aquells que no volen escoltar la veu dels catalans. https://t.co/h6W94TxcNu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 7 de abril de 2019

Torra ha sostenido que estarán "siempre al lado de la mayoría del pueblo de Cataluña" y ha defendido que los únicos que quieren romper la convivencia son los que no quieren escuchar la voz de los catalanes.