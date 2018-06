Quim Torra rectifica: no plantará al Rey pero le acusa de ‘apoyar la represión’

“El Rey no ha pedido perdón, no lo ha hecho desde el 3 de octubre”. Quim Torra arrancó su comparecencia de este viernes con unas palabras admonitorias que parecían confirmar su plantón al Rey en la apertura de los Juegos del Mediterráneo. No fu a así. Tras recitar nuevamente el manual de agravios sufrido ‘por el pueblo de Cataluña’ desde el 1-O, e insistir en que Felipe VI “no ha pedido perdón, ni siquiera una palabra de consuelo” por los hechos ocurridos durante el referéndum ilegal, el presidente de la Generalitat anunció que estará presente en Tarragona.

“Estos juegos los ha pagado este país, y estaremos aquí porque es nuestra casa, no porque estén el Rey o el presidente del Gobierno. No somos súbditos, somos ciudadanos, no van a alejar al presidente de nuestro país”, señaló, para justificar el enorme vuelco a sus planes.

A primera hora de la mañana se daba por hecho que Torra, tras visitar a Carles Puigdemont en Berlín el día anterior, había decidido no acudir al acto. A media mañana, los planes variaban. Desde la Generalitat se informaba que se estaba ‘sopesando’ la decisión última. Las presiones desde Moncloa eran intensas, según fuentes del Ejecutivo catalán. Finalmente, Torra, en un mensaje farragoso, rebosante del tradicional victimismo con el que reviste sus intervenciones, anunció que estará en Tarragona, pero que rompía ‘relaciones’ con la Corona.

“No participaremos, ni mi Gobierno ni yo mismo, en acto alguno al que nos convoque la Casa Real, ni compartiremos espacios con el Rey”, señalaba para desgranar cual será su comportamiento en el futuro. “No volveremos a hacernos una fotografía con Felipe VI”. Ruptura total, decían en fuentes del ‘Govern’.

Se dirigió también a los tarraconenses para desearle lo mejor en estos días de competiciones deportivas, “vuestro éxito será nuestro éxito”, “pero no podemos hacer como si nada hubiera pasado”, añadía, tras subrayar que el Rey ‘apoyó la represión’ del 1 de octubre y desde entonces no ha tenido ni una palabra de perdón o rectificación. “Hemos hecho todos los esfuerzos por el diálogo pero ha sido imposible”, añadía. “Queremos dignidad y no fotos, no menosprecio de nuestros símbolos nacionales, redondeó su intervención, en la que, por momentos, se le vio algo nervioso ante el descomunal volantazo que imprimió a su decisión.

Fuentes de la Generalitat insistían en que se trata de no hacerle un feo a los Juegos, “que son de Cataluña”, y de dejar bien claro que en adelante cualquier trato con la Corona queda roto. Torra ha renunciado a la vicepresidencia de la Fundación Princesa de Girona, cuyos premiso se entregan la semana próxima con asistencia también de Felipe VI. No habrá en adelante persona alguna relacionada con el Ejecutivo catalán en acontecimientos a los que asista el monarca. Una forma de sacar pecho ante lo que ya muchos consideran que “se ha arrugado”.

Instrucciones de Puigdemont

Torra se trasladó el jueves a Berlín para recibir instrucciones de Carles Puigdemont, a quien considera aún el ‘presidente legítimo’ de Cataluña. El expresidente prófugo, que está a la espera de lo que decidan los jueces alemanes sobre su futuro procesal, ha señalado ya su estrategia. Tras la renuncia de Rajoy, ha de ser el Rey el objeto de los ataques y críticas del secesionismo. “Necesitamos un enemigo, ahora lo será el Borbón”, insiste la mencionada fuente.

Los Juegos del Mediterráneo no abrían podido celebrarse de no ser por la inyección financiera del Estado que el pasado mes de abril evitó la suspensión definitiva. Soraya Sáenz de Santamaría, en plena ‘operación diálogo’, libró una partida de más de diez millones de euros para evitar el colosal naufragio. La Generalitat, que ha sufragado la mayor parte del coste total, optó por echarse a un lado en la organización. Puigdemont, que es de Gerona, jamás ha mostrado el mínimo interés por esta demostración deportiva, a la que concurren más de 3.500 participantes de 26 países.

Torra envió al Rey una misita, suscrita también por los dos anteriores presidentes de la Generalitat, en la que se reclamaba un encuentro con el monarca durante su visita a Cataluña para informarle de la situación política de la región. La Casa Real respondió que ese tipo de encuentros han de mantenerse con el Gobierno, tal y como expresa la Carta Magna. Pedro Sánchez tiene previsto recibir a Torra el próximo 9 de julio en Moncloa.

La decisión del ‘president’ ha sido jaleada en las redes por el separatismo más visceral y extremista, que se prepara para agitar las calles de Tarragona cuando el Rey acuda a la ciudad a presidir este acto. “Que corra el Borbón” y “No tenemos Rey”, son los eslóganes de estas movilizaciones, que promueven los CDR y la ANC.