Torra justifica la pancarta contra el Rey y la enmarca en la libertad de expresión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cree que la pancarta sobre el Rey se enmarca en la libertad de expresión y ha explicado que los Mossos d'Esquadra solo han ido a ver sus condiciones por motivos de seguridad, aunque ha afirmado que este viernes "no es el día" para hablar del Rey.

En una entrevista de Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, Torra y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han recordado como vivieron los instantes posteriores a los atentados del pasado agosto y han elogiado la respuesta de la sociedad catalana, sobre todo por parte de los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Torra ha insistido en la necesidad de homenajear a las víctimas y a los servicios públicos que trabajaron durante los atentados: "Es un día de hacer memoria, de recordar a los profesionales y de valorar la ciudadanía, que siempre está ahí".

Disculpa a las víctimas

El presidente de la Generalitat ha pedido disculpas por si en algún momento las víctimas de los atentados no se han sentido acompañadas: "Si la Generalitat ha fallado me gustará revisarlo, estoy a su disposición".

Por su parte, Puigdemont ha subrayado la cohesión de la sociedad catalana: "De las cosas que se pueden extraer es que hay una actitud en el conjunto de la sociedad catalana que hace que en un contexto como este la sociedad resista bien y aproveche para cohesionarse".

Falta de información

Puigdemont ha criticado que los Mossos d'Esquadra no tuvieran ningún aviso sobre el imán Es-Satty y que no haya habido voluntad política para investigar los vínculos entre éste y el CNI: "Es grave que un año después no haya habido la mínima decencia y respeto a las víctimas por parte del parlamento español de poner en marcha la comisión de investigación".

"¿Por qué esta información vital se ocultó a la policía catalana? La policía no tenía la información, y la tendría que haber tenido. Si no tiene las herramientas adecuadas no podemos prestar el servicio debido en un derecho fundamental en democracia, que es la seguridad", ha añadido Puigdemont.

Por su parte, Torra ha exigido "toda la información disponible", ya que, ha defendido, es obligado que la ciudadanía conozca todo lo que pasó, por lo que ha animado a que se convoque lo antes posible la Junta de Seguridad y ha reclamado que los Mossos tengan acceso a la Interpol.

Torra también ha lamentado que una parte de los consellers del anterior Govern se encuentren en prisión y otra parte en el extranjero: "Esto hay que tenerlo presente en una jornada como esta. Tenemos presos políticos, tenemos exiliados."