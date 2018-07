Torra insiste: "No me detendré hasta que los exiliados, los presos políticos y nuestro pueblo sean libres"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este sábado que no desistirá hasta que los presos soberanistas sean liberados y los dirigentes independentistas en el extranjero vuelvan a Cataluña sin represalias: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también".

En un tuit, ha recordado que este sábado se cumplen dos meses de su investidura como presidente de la Generalitat y ha agradecido "el apoyo y la estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos".

Avui fa dos mesos vaig ser investit 131è President de la Generalitat. Només puc agrair el suport i estimació de tants amics i de tants ciutadans. I repetir, amb més força encara, que no m’aturaré fins que els exiliats i presos polítics siguin lliures; i el nostre poble també. https://t.co/dKtCYDJqYO — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 14, 2018

"Hoy hace dos meses fui investido 131 Presidente de la Generalitat. Sólo puedo agradecer el apoyo y estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos. Y repetir, con más fuerza aún, que no me detendré hasta que los exiliados y presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también", ha manifestado en el tuit.