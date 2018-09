Torra aprovechará la 'alfombra roja' de Pastor para dar un mitin en el Congreso

Quim Torra no le tiene miedo a venir a Madrid a 'hablar de su libro'. Aprovechará la invitación de Ana Pastor para comparecer en el Congreso a "debatir" sobre Cataluña. Elsa Artadi, la portavoz de la Generalitat, pide formatos y contenidos antes de dar el 'sí'. ERC anima al 'president' a que acuda al Hemiciclo. Madrid es 'territorio favorable', comentan algunos independentistas. "Sánchez está por el diálogo y hay que aprovecharlo".

Carles Puigdemont no fue invitado. Solicitó comparecer en una sala del Congreso para presentar el referéndum del 1-O. La presidenta de la Cámara le respondió que tal fórmula no era posible y que debía comparecer ante la comisión correspondiente. Exposición, debate y votación, era el menú oficial. Un 'plan Ibarretxe' camuflado. Puigdemont rechazó espantado esa opción.

También descartó aceptar la invitación de Pío García Escudero para que acudiera a la Cámara Alta en las agitadas jornadas previas a la declaración de la independencia. El expresidente de la Generalitat estuvo a punto de acudir pero, finalmente, se encogió. "Le tiene miedo a Madrid", señalaban los diputados del PDeCat.

Las fiestas de la república

Quim Torra ya no tiene nada que temer. La propuesta de Ana Pastor no incluye votación alguna, ni se delimita el temario. "Nuestra intención sería hablar de la autoderterminación de la represión, de la falta de libertad en Cataluña", aseguraba este martes Artadi. "En cuanto nos concreten el formato, se dará la respuesta". En pleno 'otoño caliente' del independentismo, con el aniversario de todos los episodios del golpe de Estado en ebullición, Torra nole hará ascos a esta 'alfombra roja' de la titular del Congreso. "Aunque es del PP, es de fiar", dicen los diputados independentistas en Madrid.

El presidente de la Generalitat también tiene confirmado un nuevo encuentro con Pedro Sánchez, esta vez en Barcelona, una vez superados los fastos del 1-O, en los que los secesionistas pretenden ocupar las calles y relanzar la reivindicación social en favor de la república. Harán ruido pero no llegarán hasta los límites de hace un año, según deslizaba Sánchez a los periodistas durante su viaje a Iberoamérica. De momento, las previas están siendo intensas. La guerra de los lazos amarillos no cesa y los CDR se preparan para colapsar Barcelona durante estas jornadas.