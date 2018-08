Torra advierte al poder judicial que no aceptará condenas por una "causa injusta"

El presidente del Govern, Quim Torra, ha advertido hoy a "todos los poderes españoles, desde el rey hasta el último juez, que no aceptaremos sentencias" condenatorias contra los políticos catalanes encausados "porque esta es una causa injusta y una farsa", y ha pedido a "toda la ciudadanía de Cataluña tenerlo muy presente".

Desde el pueblo leridano de Josa de Cadí, donde ha participado en una comida popular de apoyo al exconseller preso Jordi Turull y en una caminata para conmemorar el 20 aniversario de la puesta en marcha del Camí dels Bons Homes, Torra ha hecho un llamamiento "al pueblo de Cataluña a comenzar simbólicamente una marcha para defender los derechos civiles que tiene que acabar con estas sentencias".

"Hoy asumo el compromiso de Josa, que es que hemos de decir 'basta' a esta farsa judicial", ha afirmado Quim Torra, según informa el Departamento de Presidencia de la Generalitat.

"No podemos tolerar que políticos honorables, demócratas decentes, buenos hombres y buenas mujeres continúen en prisión", ha remachado el president.

También en declaraciones a los medios, el presidente de la Generalitat ha señalado: "No se trata de abrir más causas judiciales, se trata de cerrar y archivar las farsas judiciales que nos han llevado aquí donde estamos".

En línea con sus afirmaciones en una entrevista hoy en La Vanguardia, Torra ha advertido: "No aceptaremos unas sentencias de escarmiento; no aceptaremos ninguna sentencia que no sea el archivo de una causa injusta y esto lo quiero decir con toda solemnidad y con toda firmeza".

En el mismo acto, la esposa de Turull, Blanca Bragulat, ha leído una carta del exconseller escrita desde el Centro Penitenciario de Lledoners en la que afirma que seguirá "firme en las convicciones sin rencores".

En la misiva, Turull advierte que, pese a que "esto no va de justicia, sino de escarmiento", seguirá "a las verdes y a las maduras defendiendo lo mismo".