Torra pide en Suiza una "mediación internacional" para dar una salida a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles una "mediación internacional para encontrar una solución política a la situación actual de Cataluña", y ha criticado que el Estado no está respetando derechos fundamentales de los catalanes.

Desde Ginebra (Suiza) y a través de la conferencia 'An International Mediation for Catalonia', ha expuesto: "No estoy aquí para poner presión a la federación suiza, sino para explicar por qué una mediación internacional sería tan necesaria".

Ha recordado que actualmente residen en Suiza la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel --ambas se fueron al país helvético para no comparecer ante el Supremo-- y ha agradecido la actitud del país hacia las dos: "Cataluña nunca olvidará vuestra actitud".