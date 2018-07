Torra sale en apoyo de Sánchez: “El traslado de los presos no forma parte de una negociación”

El Parlamento catalán dio la bienvenida a Cataluña de los presos del ‘procés’ con un breve acto a las puertas de la Cámara, en el que Quim Torra reclamó la libertad, de una vez por todas, de quienes han defendido unas ideas, de quienes han sido la voz de los catalanes. “No se trata de una concesión política, ni de un gesto, ni forma parte de negociación alguna”, dijo Torra, saliendo al paso de las versiones que circulan en los ambientes políticos.

“Se trata tan sólo de la aplicación de unas medidas penitenciarias que pone punto final a un trato discriminatorio”. Exigió a los dirigentes presos ‘salgan de una vez por todas, y que se archive su causa”, y aseguró nuevamente que se trata de ‘un conflicto político, no jurídico’ y calificó de “aberración” el que nueve persona inocentes estén en prisión por defender el derecho a la libertad de expresión, por ejercer unos derechos democráticos. “Mientras no puedan expresarse las ideas, no nos daremos por satisfechos”.

El presidente del Parlament, Roger Torrent mencionó que hoy “es el día del acercamiento no el del regreso a casa”. “No nos conformaremos hasta que los veamos por las calles, con su familia, en sus domicilios”. Repasó la biografía de los homenajeados e insistió en que “su único delito ha sido el dar voz y voto al pueblo de Cataluña”.

Los dirigentes del ‘procés’ ya se encuentran en Cataluña, en las prisiones de Lledoners y Figueras donde permanecerán ingresados hasta que comience el juicio oral por los episodios del pasado mes de octubre. Tras pasar la noche en Zuera, Zaragoza, y un alto en la cárcel de Brians, los furgones partieron rumbo a su destino definitivo, los centros de internamiento bajo el control de la autoridad penitenciaria de la Generalitat. El camino a la prisión de Puig de les Bases, donde permanecerán Carme Forcadell y Dolors Basses, aparecía rebosante de lazos amarillos en señal de ‘bienvenida a casa’.

Las manifestaciones previstas para esta tarde, convocadas por las entidades ANC y Omnium quizás se suspendan, ante la petición de familiares y los abogados de los procesados. Los comités de la república sin embargo mantenían la convocatoria prevista para las siete de la tarde. A las 13,30 se registraron momentos de tensión en la puerta de entrada de Lledornes a la llegada de los presos ya que se habían concentrado un buen número de independentistas para reclamar su puesta en libertad.