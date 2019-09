Torra desafía a Sánchez: "No podemos condenar lo que no existe porque no somos violentos"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha insistido en negarse a condenar los planes violentos de los CDR detenidos el pasado lunes. "No podemos condenar aquello que no existe, porque no somos violentos", ha señalado el dirigente catalán durante un acto frente a la prisión de Lledoners, en Barcelona, donde ha estado acompañado por otros políticos de JxCat, como Laura Borrás.

"La única violencia es la del Estado", ha insistido en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Torra se ha negado así a la condena de la violencia que ayer le exigía el presidente del Gobierno en funcionesPedro Sánchez.

Por el contrario, y en vísperas del segundo aniversario del 1-O, el presidente de la Generalitat ha redoblado el desafío independentista, ha acusado al Estado de estar intentando construir "un relato falso a cualquier precio" y ha amenazado con bloquear una futura y eventual investidura de Sánchez tras los comicios del 10 de noviembre.

"Defenderemos la independencia de Cataluña y la república catalana. Si tenemos que volver a votar 'no' al presidente Sánchez, votaremos 'no' al presidente Sánchez. Se ha acabado el lamentarnos. No hemos venido a pedir permiso", ha dicho en un discurso en el que no ha hecho referencia a la declaración ante el juez de uno de los CDR detenidos, Ferrán Jolis, que aseguró que Torra conocía y estaba dispuesto a facilitar sus planes para tomar el Parlament de Cataluña.

Turull, Rull, Sánchez y Forn repetirán el 10-N

En tanto, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, ha anunciado durante el acto que los independentistas encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn concurrirán a las elecciones legislativas del 10 de noviembre en las listas de su partido.

"Iremos a Madrid para continuar haciendo lo que ya hemos hecho estos cinco meses", ha señalado para insistir en su defensa del proyecto independentista.

Sánchez amaga con el 155

En respuesta a Torra y al movimiento independentista , el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que "si el independentismo vuelve a quebrar el Estatut y a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno, el Gobierno de España actuará con serena firmeza para garantizar el autogobierno".

Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebra en Gavà (Barcelona) y en el que han participado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ante unas 25.000 personas según la organización.

El líder del PSOE ha advertido al independentismo de que "dejen de engañar, que su proyecto político ha fracasado y que han traído dolor a los suyos y al resto de Cataluña, y que la independencia no es el problema, sino que el problema es la convivencia".

Boicot de los CDR al acto del PSOE

El inicio del acto socialista se ha visto salpicado por una protesta de una veintena de integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR). Los concentrados ante las puertas de acceso a la Pineda de Gavà portan una pancarta en que el que se podía leer: "El Estado encarcela / el pueblo responde / Comienza la revuelta / CDR", según informa Europa Press.

El juez Manuel García Castellón ordenó el jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los siete miembros de los CDR detenidos en la operación 'Judas' al considerar que integraban una organización "jerarquizada" que pretendía instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas".

Según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, según fuentes jurídicas.