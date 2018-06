El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado este viernes su renuncia como vicepresidente de honor de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi).

"No haremos como si la grave situación que vivimos en Cataluña no existiese", ha dicho en un tuit el mismo día en que ha anunciado esta renuncia durante una declaración institucional crítica con el Rey.

Ja he signat la meva renúncia al càrrec de vicepresident d’honor de la Fundació Princesa de Girona. No farem com si la situació greu que vivim a Catalunya no existís. pic.twitter.com/ArgRdEFOqW