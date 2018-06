Roldán (Cs): "Hay que dar más protección al trabajador y no al puesto de trabajo"

Ciudadanos lleva este martes al Congreso su proposición de ley para implantar un contrato único en España. El portavoz económico del partido naranja, Toni Roldán, asegura que la propuesta pretende acabar con la precariedad del modelo laboral. Ciudadanos propone eliminar todos los contratos temporales, salvo los de sustitución (interinidad) y los de formación, y convertir toda la contratación laboral en indefinida. En una entrevista con Vozpópuli, Roldán cree que el PSOE, ahora en el gobierno, no está por la labor de acometer esta reforma, aunque en privado cree que la comparten.

"Este nuevo PSOE me suena igual que el viejo PSOE", dice Roldán. "No sé a qué marco regulatorio quiere volver, no sé si el del 25% de paro de Zapatero... Tenemos el mercado laboral más precario de Europa desde hace 30 años y también el que genera más desempleo".

Lo que se debate en el Parlamento es la toma en consideración de la ley, que se presentó en febrero. Es difícil que Ciudadanos encuentre los apoyos para que siga la iniciativa siga su tramitación. Una de las consecuencias del contrata único es que la indemnización a todos los trabajadores que ahora son temporales pasará de 12 días a 20 por año trabajado (33 en caso de despido improcedente), como tienen ahora los indefinidos. A cambio, la propuesta naranja ofrece una mayor flexibilidad a la empresa, añadiendo dos nuevas causas de despido objetivo: la finalización de la actividad que se estuviera realizando o la amortización del puesto de trabajo.

Sindicatos ven despido libre

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo con estas dos nuevas causas, que consideran abrir la puerta al despido libre. Pero Roldán defiende que es necesario adaptarse a las circunstancias económicas y que lo importante es "dar más protección al trabajador y no al puesto de trabajo".

"El modelo que defiende el PSOE y algunas sindicatos es el más regresivo de Europa, con 20 millones de contratos precarios y los índices de pobreza más grandes", asegura. "Se trata de dar estabilidad y proteger a los trabajadores. Es lo que se llama 'flexiseguridad', más protección al trabajador y no al puesto de trabajo y que nuestras empresas se puedan adaptar a los ciclos económicos. Lo que es precario es lo que tenemos ahora".

Además del contrato único, la propuesta de Ley de la formación naranja consta de otros dos ejes: una mochila de derechos y un bonus para las compañías que despidan menos. La denominada 'mochila austríaca' consiste en una cuenta personal en la Seguridad Social donde el trabajador acumula aportaciones de la empresa como un seguro público adicional frente al desempleo que se puede acumular hasta la jubilación.

La iniciativa de Ciudadanos busca premiar a quienes despidan menos y penalizar la falsa temporalidad. Ciudadanos propone para ello un sistema de incentivos y bonificaciones ajustado a las necesidades de cada sector. Las empresas de un mismo sector tendrán cotizaciones más bajas (bonus) dependiendo de los despidos y de la estabilidad de sus plantillas. Por ejemplo, explican desde Ciudadanos, los fabricantes de automóviles que despidan menos que las otras empresas de coches tendrán un premio en forma de menores cotizaciones ala Seguridad Social.

Modelo del siglo XXI

"Creo que hay un modelo laboral del siglo XX y otro alternativo del siglo XXI, que es donde van todos los países europeos", dice Roldán. "Es un modelo de futuro con una flexibiliad imprescindible para las empresas y mayor protección del trabajador".

Para redondear este cambio, el portavoz naranja pide un cambio radical en políticas activas de empleo, para que sirvan para algo y no solo para alimentar chiringuitos que, en su opinión, no sirven para nada. "No podemos gastar 7.000 millones anuales sin saber si el dinero de la formación de las comunidades autónomas sirve para formar o si se va por la alcantarilla de algunos agentes sociales", afirma.