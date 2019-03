Toni Cantó (Valencia, 1965) regresa a su tierra después de años dedicado a la interpretación y posteriormente a la política. Cantó es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat valenciana tras una legislatura en la que se ha consagrado como uno de los portavoces más mediáticos del partido naranja.

Cantó asegura en una entrevista a Vozpópuli que el PP y el actual Gobierno valenciano de PSOE y Compromís han empatado en mala gestión. Y que se han especializado tanto en exportar corrupción como en crear problemas donde los hay. El candidato naranja acusa al presidente Ximo Puig de "ideologizarlo" todo para tapar sus deficiencias.

Cantó promete el cierre de "chiringuitos" si gobierna después de las elecciones autonómicas del 28 de abril, que se celebrarán a la vez que las generales. Apuesta por convertir Valencia en referente de innovación en España. Y dice que devolverá a los padres la libertad de elegir la lengua vehicular en las escuelas, además de dar más presencia al inglés en las aulas.

También reclama una mejor financiación para Valencia. Pero acusa a Puig de ponerse al frente de la pancarta de la financiación cuando el PSOE -también el PP- son los responsables de la ley actual.

Empezó en política hace unos diez años, cuando se enroló en aquella plataforma de vecinos de Torrelodones (Madrid). ¿Se imaginó en aquel momento llegar hasta aquí?

No es algo que tuviera planeado en ningún momento. Lo que me ha guiado en política es seguir haciendo algo que me ilusionara. La tarea de volver a casa después de bastantes años que tuve que salir para buscarme el trabajo y la vida en Madrid como le ha ocurrido a cientos de miles de valencianos es un reto fantástico. Y poner mi granito de arena para una comunidad que primero por el PP y después por el tripartito valenciano ha sido tan mal gestionada.

Valencia ha sido protagonista de muchos avatares en los últimos años. Los gobiernos del PP, la corrupción... Llegó el cambio de gobierno hace cuatro años. ¿En qué situación se encuentra Valencia desde la llegada de PSOE y Compromís?

Hay que entender que la Comunidad Valenciana cambia el gobierno del PP por la mala gestión. Fue una gestión nefasta. Una capitalismo de amiguetes en el mejor de los casos y en el peor una administración absolutamente corrupta de un partido que se creyó que la administración era suya. Los valencianos hartos de ver cómo se ensució la imagen de la Comunidad Valenciana por España y por el mundo votan un cambio. Pero claro votan un cambio por una gente que dice que viene a rescatar personas y que lo acaban haciendo es rescatarse a sí mismos. Tenemos un gobierno actual que sigue sin gestionar bien, que a los únicos que han rescatado es a sí mismos porque son un ejemplo de enchufismo, de nepotismo y de mala gestión. Y que además no se ha ocupado de los problemas reales, lo ha ideologizado todo para no ocuparse de la gestión y ha creado problemas donde no los había.

¿Qué problemas identifica?

Las listas de espera en la sanidad púbica han crecido, los niños siguen en barracones, hay gente que sigue esperando años para que evalúen su grado de dependencia, y tenemos a cargos públicos diciendo a inversiones de casi 1.000 millones de euros go home; cuando nosotros creemos que lo hay que decir a cualquier inversión que genere riqueza y empleo es welcome’ Y además seguimos siendo los últimos en algunas cosas importantes. Tenemos unos índices de pobreza infantil por encima de la media. Ya está bien, es hora de despedirlos. Yo lo que quiero es presidir una Generalitat valenciana en la que esto dé un vuelco absoluto. Tengo muy claro cómo quiero hacerlo.

Uno de los argumentos de Puig es que la financiación para la Comunidad Valenciana es insuficiente. ¿Comparte ese diagnóstico?

Sí, pero voy a hacer dos matizaciones. Firmo el titular. Es absolutamente injusta la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Pero añado, que han votado el PP y el PSOE. Es decir, Ximo Puig es tan responsable como el PP de la mala financiación que tenemos los valencianos. Primero porque su partido la cocreó junto al PP. Y segundo porque su partido y él en persona sigue votando a favor de los privilegios de otras comunidades autónomas, y estoy hablando del cuponazo vasco. Me parece irresponsable ponerte delante de una pancarta cuando eres el responsable de la mala financiación.

¿Hay alguna responsabilidad valenciana en todo esto?

No puedes ir de victimista por la vida cuando estás comandando una administración valenciana hipertrofiada, que se gasta dinero en lo que no debería gastarse y que no pone el foco en la sanidad, la educación, la dependencia o la infancia. Ellos siguen generando duplicidades, siguen colocando enchufados y a los amigotes. En dos años han subido un 72% el recurso que se utiliza para los altos cargos metidos a dedo y siguen creando entes que no sirven para nada, como por ejemplo la Conselleria de Transparencia, que debería ser llevada por la intervención pública que ya existe y que son funcionarios que ya existen. O crear un chiringuito como tele Compromís, que sólo sirve para que Compromís coloque a todos los suyos, haga propaganda y ataque desde un medio público a gente como yo.

¿Esta reivindicación de una mejor financiación puede chocar con el discurso nacional de Ciudadanos?

No hay contradicción. Lo que debe existir es una financiación autonómica que garantice para empezar los servicios públicos de forma igualitaria. No puede ser que haya comunidades autónomas que tengan casi el doble de presupuesto por cama (de hospital) o por alumno en un colegio que la nuestra. Eso es absolutamente impresentable. Nosotros somos la únicos que defendemos que no haya ninguna comunidad con privilegios o con opacidad como en el caso del cuponazo vasco. Si Albert Rivera es presidente de España, y lo va a ser muy pronto, va a haber una solución igualitaria y pactada entre todos. Hay que tratar a todos por igual y negociarlo entre todos.

Pero ustedes han firmado un acuerdo con UPN en Navarra en el que se comprometen a defender el convenio económico, que es un sistema idéntico al cupo vasco.

Por primera vez y gracias a Ciudadanos vamos a ver cómo se calculan esas políticas de financiación de manera transparente. Por primera vez y gracias al acuerdo con UPN, vamos a enterarnos de cómo se establecen esos cálculos y cuál es el dinero que se destina a cada comunidad. Hasta ahora, gracias a PP y PSOE, lo que teníamos unos lugares, básicamente Navarra y País Vasco, en el que este tipo de cálculos y financiación se establecían de manera opaca y hurtando a los españoles el derecho a la información.

¿Usted cree que el Gobierno de Puig y Mónica Oltra está discriminando el castellano?

La falta de libertad de los padres valencianos para decidir en qué idioma estudian sus hijos empezó con el PP, con la candidata que va al ayuntamiento de Valencia (María José Catalá). Somos muy críticos. Es insostenible que en las 205 escuelas de 0 a 3 años no se estudie una sola hora de castellano en toda la semana. Desde luego, eso conmigo se va a acabar. Voy a devolver a los padres valencianos la libertad para elegir la lengua vehicular en la que quieren estudiar sus hijos, y voy a ocuparme que ninguna lengua de las dos cooficiales, ni el castellano ni el valenciano, se excluyan. Y además voy a potenciar el inglés. Durante el gobierno del PP y el tripartito no se ha hecho nada por el inglés. Yo sé que el inglés es lo que posibilitará a los niños valencianos puestos de trabajo. Pero hoy en día los niños valencianos estudian las mismas horas de inglés que cuando yo era pequeño. Eso es una vergüenza.

Castellón, Alicante. ¿Qué propone Ciudadanos para el resto de provincias de la Comunidad?

La falta de una infraestructura que pueda vertebrar no sólo España, sino que ayude a que las empresas valencianas sean más eficientes. En Castellón, Alicante y Valencia tenemos la misma merma. No tenemos un corredor Mediterráneo del que se empezó a hablar en el Congreso hace 30 años, que permita que las cerámicas de Castellón exporten más rápido y más barato, y que pase lo mismo con el resto de industrias en Alicante y Valencia. Hay además una falta de inversión de las administraciones en conocimiento, investigación y desarrollo. Somos la sexta comunidad autónoma en investigación y desarrollo y yo quiero ser la primera.

¿Su programa puede similar al que está poniendo en marcha Ciudadanos como parte de la coalición de gobierno en Andalucía?

Es absolutamente asumible para nosotros el modelo andaluz del que nos sentimos muy orgulloso. Primero porque basa esas políticas sociales que vamos a poder aumentar y todos esos impuestos que vamos a poder bajar en acabar con ciertos chiringuitos y adelgazar la administración. Voy a hacer un programa muy claro, en el que estará reflejado de donde proviene el ahorro y a donde voy a destinar una determinada inversión. Voy a acompañar presupuestariamente todas mis propuestas.

Hablamos de cerrar fundaciones, agencias..

Absolutamente. La administración valenciana tiene que hacer lo mismo que han hecho las empresas valencianas, que es ahorrar. La administración valenciana está demasiado acostumbrada a tirar con pólvora del rey y a destinar buena parte de sus recursos a colocar enchufados y crear entes que no sirven para nada. Y aparte, y eso es una especificidad valenciana, financiar chiringuitos pancatalanistas que solo sirven para seguir enriqueciendo y haciendo crecer la agenda pancatalinista de Puig y el Compromís de Oltra y de Marzá.

La política de alianzas que se presupone después del 28-A es endiablada. ¿Qué líneas rojas se marca?

Es público que formo parte de una ejecutiva que ha dicho que no va pactar en este caso con el PSC valenciano o con Pedro Sánchez, que ha decidido hacer política con Torra, con Bildu, etc. Los valencianos me conocen lo suficiente para saber que nunca pactaré con Compromís o con Podemos. A partir de ahí, haga usted números. He dicho públicamente que firmo ya una solución a la andaluza. Al próximo presidente del Consell no le puede poner deberes el nacionalismo valenciano y el pancatalanismo como está ocurriendo ahora. Oltra le dice a Puig lo que tiene que hacer. Eso conmigo no va a pasar.

Ciudadanos está viviendo una precampaña ajetreada. El veto al PSOE, el pucherazo en las primarias de Castilla y León, los fichajes... ¿Cree que todos estos acontecimientos merman sus opciones?

Todo lo contrario. Me siento muy orgulloso de un presidente que dice casi en cada ejecutiva no dejéis de tener los ojos abiertos al talento de la sociedad civil. Pertenezco a un partido muy diferente al PSOE de Adriana Lastra o el PP de Casado, que no han hecho otra cosa en su vida que medrar en la organización del partido y no ha trabajado en su vida en el sector privado. Seguir contando con gente que viene de gestionar, de montar una empresa, de crear empleo y riqueza es un lujo y un orgullo para nosotros.

¿Va a afectar a su campaña el hecho de que las elecciones coincidan con las generales?

Tengo una ventaja. Pertenezco a un partido que dice lo mismo en todas partes. Coincidir con la campaña nacional o la campaña andaluza o la gallega a mí no me molesta en absoluto. Podríamos hacer un día campaña el candidato de Castilla La Mancha y yo cambiándonos el lugar y decir exactamente lo mismo. Cosa que no ocurre en otros partidos. El candidato del PSC valenciano dice una cosa en materia de agua y de trasvase y el de Castilla La Mancha, otra. El escenario que tenemos aquí es muy parecido al nacional, con el PSOE volcado y trabajando al mandato del secesionismo. En mi caso, voy completamente alineado con lo que diga Albert Rivera e Inés Arrimadas, que como usted comprenderá son unos compañeros de lujo para ir de campaña.