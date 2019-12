Greta Thunberg carga contra gobiernos y empresas: "No sienten la emergencia"

La activista sueca Greta Thunberg ha vuelto a ponerse delante de un micrófono este miércoles en la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra desde el pasado 2 de diciembre en Madrid. Ha sido su discurso más extenso y en él ha cargado contra gobiernos y empresas por su "falta de concienciación" y por no tener, dice, "sentimiento de emergencia climática".

"El mayor peligro no es la inacción; es cuando los políticos y directivos aparentan actuar y en realidad no se está haciendo nada. He tenido la fortuna de poder viajar por el mundo y la falta de concienciación es la misma en todas partes, sobre todo en los líderes políticos y las empresas", ha afeado.

Según Greta, no hay sentimiento de emergencia ni de urgencia. "Durante una emergencia uno cambia su conducta. Si hay un niño en el medio de la carretera y van a venir coches, las personas cambian su conducta ante la urgencia y van corriendo a salvarlo. No hay sentimiento de emergencia de los políticos ante el cambio climático", ha comparado.

Coincide, por fin, con Teresa Ribera

Ante una sala repleta de autoridades y jóvenes activistas de todo el mundo -incluida la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, por fin, ha podido coincidir en un acto con la estrella de la COP25- Greta ha reconocido que "hace un año y medio yo no hablaba con nadie a menos que tuviera que hacerlo". "Fue entonces cuando encontré un motivo para hacerlo", ha explicado en referencia al cambio climático y sus consecuencias.

"Ahora sé que cuando uno habla en público tiene que empezar por algo personal para enganchar a la gente, pero al final son esas frases lo único que terminan suscitando atención y no el mensaje", ha dicho en alusión al '¿Cómo os atrevéis? Estáis robando mis sueños?' que pronunció en la Cumbre de Nueva York y que ha dado la vuelta al mundo. Incluso el conocido DJ británicoFatboy Slim creó una remezcla con las palabras de Thunberg y sutema Right Here, Right Now.

Greta ya no quiere personalismos. Quiere que se escuche a los científicos y, por eso, ha invitado al personal a leerse la página 108 del informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto invernadero globales.

"El presupuesto de carbono para limitar el aumento de temperatura se está terminando tal y como refleja el informe del IPCC", ha destacado y ha recordado a los políticos que "emitimos 42 gigatoneladas al año. De seguir así, este presupuesto desaparecerá en unos ocho años. Esas cifras no son opiniones es ciencia". Por eso, apunta, "es primordial para que el Acuerdo de París funcione. Los países ricos tienen que hacer su parte y llegar más rápido a las cero emisiones netas y después, los paises en desarrollo tendrán que hacer lo propio".

"Las emisiones deben cesar"

Greta ha denunciado que la "mayoría de modelos parten de supuestos de que las próximas generaciones podrán capturar CO2 y esa tecnología no existe o no con esa magnitud y a lo mejor no existirá nunca". "Es importante no superar el 1,5 ºC porque con un grado ya está muriendo la gente. Cada fracción de un grado cuenta. Este es mi mensaje, tienen que centrarse en esto", ha insistido.

Thunberg ha reprochado a los políticos "¿cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir cierto nivel de pánico?, no se está haciendo nada, ¿Cómo no se sienten al menos un poco enfadados? y ¿cómo transmiten este mensaje sin sentirse alarmistas?". "Ya no tenemos tiempo para dejar de lado la Ciencia. Necesitamos drásticos recortes de emisiones, pero no es suficiente. Deben cesar", ha pedido la joven activista.

Jóvenes activistas irrumpen en el escenario

Después de las intervenciones de Greta, del director del Instituto Potsdam, Johan Rockström, y de la ministra Teresa Ribera, entre otros, la joven sueca ha permanecido en la sala para participar en una charla junto a otros activistas. Al finalizar el acto, que ha sido conducido por el ministro de Medio Ambiente y de Cambio Climático de Costa Rica, Carlos Miguel Rodríguez, Greta se ha dirigido a Hilda Flavia Nakabuye, otra niña ugandesa defensora del medio ambiente, para despedirse de ella con un abrazo.

En ese momento, por sorpresa, decenas de jóvenes activistas de distintos países han irrumpido en el escenario de una de las salas principales de la Cumbre del Clima para reivindicar "justicia climática" con diversos cánticos.

El personal de seguridad se ha visto obligado a pedirles que abandonen la sala después de 15 minutos porque había otra conferencia acto seguido y los participantes estaban esperando a entrar. Los adolescentes, muchos de ellos del movimiento Fridays For Future, terminaban celebrando la hazaña en la puerta de la sala. Muchos de ellos se abrazaban emocionados e, incluso, lloraban.