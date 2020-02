Feijóo rechaza incluir a Ciudadanos entre los 41 puestos de salida el 5 de abril

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no quiere a nadie de Ciudadanos en los primeros 41 puestos de su candidatura -esos son los diputados que tiene ahora el PPdeG y los que le pronostican los sondeos para las elecciones del 5 de abril-, aseguran fuentes próximos al barón popular; máxime después de escuchar la propuesta de Inés Arrimadas para que la formación naranja se integre en las listas populares por las cuatro provincias, pero con "libertad de voto".

Arrimadas y los suyos no quieren verse "absorbidos" por el PP y algunas fuentes plantean, incluso, que los electos dentro de mes y medio se pasen al Grupo Mixto; algo que ha encolerizado a Feijóo, quien estuvo este martes en Madrid, haciendo una ronda de medios de comunicación, antes de la cual compareció en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

Allí dejó claro que no le gustan nada las "coaliciones ficticias" con partidos que no tiene presencia real en el territorio, como es el caso de Ciudadanos en Galicia o el País Vasco, y que "cambia de opinión demasiadas veces" como para fiarse de que dé a su comunidad la estabilidad imprescindible.

Quiero que Galicia tenga un presidente libre para seguir dándole estabilidad, para seguirla dejando al margen del lío político nacional, que ni me gusta ni me representa. En España se ha instalado una política de bloques que no conduce a ninguna parte y tenemos que superar pic.twitter.com/EZus74J6Xk