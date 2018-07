Tezanos pide que no se le juzgue por su paso por el PSOE: "Nunca he sesgado un dato"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y hasta ahora secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, ha pedido este viernes que se le juzgue por sus actos y no por su trayectoria socialista tras el nombramiento como presidente del CIS. "En mi vida he sesgado un dato", ha subrayado.

Así lo ha expresado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha explicado que dejó su cargo en el PSOE tras la polémica suscitada por su nombramiento como presidente del CIS porque, según ha dicho, entendió que "no podía hacer dos cosas a la vez".

Tezanos, que ha defendido la objetividad del CIS porque "es imposible manipular un dato", ha asegurado que sus antecesores en el cargo "también tenían ideología": "Los científicos tenemos una deontología profesional y somos escrupulosos con los datos".

Ha adelantado que se ha realizado una encuesta de intención de voto en la que él no ha participado porque no estaba en el cargo y, en su opinión, será criticado por los resultados. "Según les va en las encuestas es un problema del CIS o no, es imposible manipular un dato, son objetivos", ha defendido Tezanos.