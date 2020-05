Tezanos anuncia en el Congreso su próximo libro sobre el fenómeno 'el CIS de Tezanos'

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, está aprovechando el confinamiento por el coronavirus para escribir un nuevo libro sobre el fenómeno 'el CIS de Tezanos'. Así lo ha anunciando este martes durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ante la perplejidad de algunos diputados.

La nueva obra del sociólogo socialista incluirá "un capítulo muy divertido" sobre la polémica pregunta del barómetro de abril que le ha llevado a comparecer y a tener que explicar la metodología utilizada en sede parlamentaria. "Algunas personas que están aquí están citadas en algunos capítulos y ya les he pedido autorización", ha adelantado.

Se trata de la pregunta 6. El centro que dirige preguntó a los españoles si estaba de acuerdo en "prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales".

Tezanos ha explicado que el CIS hizo un cuestionario previo a varias personas a través de la empresa Intercampo [vinculada al PSOE y contratada a dedo] para comprobar si entendían las preguntas. "Cuando las preguntas son sesgadas, muchas personas no lo entienden. Pero en este caso, nadie se quejó. La pregunta 6 se entiende. Y es muy mejorable la redacción", dice.

"Si la Guardia Civil controla los bulos, está cumpliendo con su deber"

El presidente del organismo público no ve contradicción en que algo se entienda y, por otro lado, esté mal redactado. "Los sociólogos somos muy pomposos. Esa pregunta no me deja satisfecho, pero estaba clara. Se pregunta qué hacer ante los bulos en este momento y en relación al coronavirus, pero no ante la libertad de prensa y de expresión", dice.

Tezanos ha hecho un repaso de su currículum ante los parlamentarios para justificar su nombramiento. Aunque asegura sentirse "orgulloso" de disponer del carnet del PSOE desde 1965, asegura que nadie del Gobierno le pide introducir preguntas en los barómetros. "Están trabajando en cosas importantes", señala. "Si yo falsificara un dato, la investigación no tendría sentido para mí", ha apuntado.

Según Tezanos el "bulo hace daño" y es "un arma de acción política". "Hay estados con miles de personas trabajando en las redes. Debería ser una tarea de Estado. Si la Guardia Civil en España controla los bulos, está cumpliendo con su deber", ha defendido.

"Pensaba que la respuesta iba a ser en favor de la libertad... Los ciudadanos están saturados. Creo sinceramente en las libertades. El Gobierno y los socialistas han estado toda su vida luchando por las libertades. Es disparatado pensar que esa pregunta iba en contra", justifica Tezanos.

"No confíen en las encuestas. No sean fetichistas"

El presidente del CIS ha despertado cierto revuelo y la crítica de la oposición al solicitar que "no confíen ustedes en las encuestas". "No sean fetichistas con las encuestas. Son modelos y siempre hay un margen de error. Adivinar lo que van a votar los ciudadanos es cosa de adivinos no de sociólogos", ha apuntado.

A continuación, Tezanos ha apelado a la buena labor de los profesionales que integran el CIS y que existe "rigor" y "nivel de aproximación". "Desconfíen de las encuestas que no dan los datos primarios, hay que pedir que una encuesta que se hace pública lleve fichas técnicas", ha advertido.

La comparecencia de Tezanos se ha producido horas después de conocer la última encuesta del CIS. En ella, también encargada a Intercampo, se pregunta a los españoles si los partidos deben aparcar o directamente renunciar a la críticapolítica en época de crisis.

"En circunstancias como las actuales, ¿cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?", lanza el barómetro.

En un contexto en el que las caceroladas y actos de protesta contra el Gobierno por su gestión de la pandemia van en aumento, los partidos de la oposición han tachado la cuestión planteada por Tezanos de capciosa. PP y Vox han pedido su dimisión. El popular Bermúdez de Castro le ha acusado de no hacer "autocrítica" y de "teledirigir" la opinión pública.

"¿Por qué el último barómetro no pregunta a la ciudadanía si piensa que el Gobierno ha actuado tarde o si ha cometido negligencia al no proveer de material de protección a los sanitarios?", ha apuntado.

El diputado de Vox Carlos José Zambrano ha afeado "el uso que el poder político hace de estas instituciones". "La izquierda tiene esa insana obsesión de manipular la opinión pública", ha denunciado tras mencionar entes como Efe y RTVE. "No se discute su trayectoria académica", ha aclarado.

María Muñoz Vidal, de Ciudadanos, ha cuestionado otra de las preguntas de la última encuesta. En esta ocasión sobre economía. "Preguntar por la situación económica general de España 'al margen de la covid-19' es nurdo y es burlarse de los españoles que están sufriendo la crisis", ha criticado.

Los partidos independentistas han afeado a Tezanos que el CIS no pregunte por la valoración de la Constitución española, la Casa Real y la independencia de Cataluña.

El total de grupos parlamentarios valora negativamente que el CIS sea conocido en la actualidad por el apellido "Tezanos" y consideran que ese personalismo hace daño a la institución. Menos el PSOE. El socialista Rafael Simancas ha defendido la labor del presidente del organismo público.

"¿Saben cómo se defiende la libertad? Ese señor fue detenido, encarcelado y torturado por defender la libertad en el régimen franquista", ha destacado señalando al compareciente.