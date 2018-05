Tardà pide "mediación internacional" a horas del pleno de investidura

El diputado de ERC, Joan Tardà, ha afirmado este sábado, a horas del primer pleno de investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña del candidato de JxCat, Quim Torra, que ha llegado la hora de "superar la fase de confrontación con el Estado" para pasar a una de "mediación internacional" en favor de una "resolución democrática a la demanda de la ciudadanía catalana".

"A partir de ahora hay que trabajar para superar cuanto antes la fase de confrontación con el Estado a fin de hacer posible otra de diálogo / negociación / mediación internacional a fin de lograr una resolución democrática a la demanda de la ciudadanía catalana", ha dicho el republicano en Twitter.

I a partir d’ara treballar per superar com abans millor la fase de confrontació amb l’Estat per tal de fer-ne possible una altra de diàleg/negociació/intermediació internacional a fi d’assolir una resolució democràtica a la demanda de la ciutadania catalana.