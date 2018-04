Tania Sánchez, del 'palomar' del Congreso a número 2 del archienemigo de Iglesias

El segundo puesto en la lista de Íñigo Errejón estaba claro que iba a llevar nombre de mujer por la política de Podemos de elaborar listas cremallera. La incógnita desde que se nombrara al número tres, Ramón Espinar, era quién sería ese perfil femenino. El anuncio no se ha hecho mucho esperar. El candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos lo anunciaba en la mañana de este viernes mediante un tuit en la red social: será Tania Sánchez Melero.

Tengo el honor de contar con @Ainhat como número 2 de mi candidatura a la Comunidad de Madrid. Una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña. Gracias por asumir este reto y aportar una experiencia imprescindible a este equipo — Íñigo Errejón (@ierrejon) 20 de abril de 2018

La diputada por Podemos en el Hemiciclo, que llevaba varios años en la sombra desde que el líder del partido morado Pablo Iglesias la relegara al 'palomar' del Congreso, ha vuelto a los focos mediáticos, esta vez en compañía de Errejón. Se presenta, quizás, su ocasión para brillar con luz propia dentro del partido puesto que desde su aterrizaje en él, de la mano de Iglesias, el protagonismo que pudo haber adquirido quedó en un segundo plano bajo la sombra de su ex pareja, a la que conoció estando en las filas de Izquierda Unida, cuando él trabajaba como asesor externo.

Durante varios años, Iglesias y Sánchez Melero formaron un tándem político mientras establecían una vida juntos en una vivienda de Rivas-Vaciamadrid, población conocida por su fuerte voto a Izquierda Unida y donde Sánchez tiene su familia. Cabe recordar que la madrileña empezó como delegada sindical por CCOO con 22 años y tras ello pasó a trabajar como concejal en el ayuntamiento de su localidad de origen. En 2011, dio el salto a la Asamblea de Madrid y fue en 2015 cuando abandonó Izquierda Unida y, tras haberlo negado previamente, pasó a formar parte de Podemos.

A este partido entró como mano derecha de Iglesias pero pronto se vio como sus líneas de confluencia eran cada vez más divergentes hasta que la pareja anunció su ruptura, que a todas luces era no sólo sentimental sino también política. Las ideas de Sánchez parecen comulgar más con las de Errejón que con las de Iglesias. Así, no es la primera vez que el 'errejonismo' cuenta con ella. Rita Maestre, contraria a algunas ideas de Iglesias y próxima a Errejón, ya lo hizo en 2016 pero la propuesta no salió adelante por la victoria del equipo de Espinar, uno de los más ardientes 'pablistas', para las primarias de la formación morada en la Comunidad de Madrid.

Esta vez, Sánchez, cuyo nombramiento ha sido conocido por Iglesias en primer lugar, según ha asegurado el propio Errejón, forma ya parte del mismo equipo que Espinar y se sitúa por delante de él en la lista. Les espera un año de trabajo de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Y según ha manifestado en su perfil de Twitter, la política madrileña ha acogido su nombramiento de muy buen grado: