La Justicia catalana rechaza investigar la querella del PP contra Torra por usurpación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado investigar la querella que presentó el PPpor usurpación de funciones contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al mantenerse en el cargo después de que la Junta Electoral Central (JEC) acordara retirarle el acta de diputado tras ser condenado por desobediencia al mantener una pancarta por los presos independentistas en la fachada de la Generalitat. El TSJC entiende que no hay ningún "acto jurídico" del Parlament ni de la justicia que haya ordenado su cese.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC resuelve, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, no admitir a trámite la querella que el PP presentó contra Torra, en la que le acusaba de mantenerse en el cargo pese a que el Parlament le había retirado el acta de diputado a raíz de su condena a inhabilitación, aún no firme. Los hechos relatados por el PP considera que no son constitutivos de delito, y señala que la querella se basa en que el partido considera que al retirarle el acta de diputado, Torra perdió automáticamente el cargo de presidente, aunque no se haya acordado.

El TSJC condenó a Torra el 19 de diciembre por desobediencia por colgar en la fachada de la Generalitat una pancarta por la libertad de los presos del 1-O, y el Tribunal Supremo (TS) rechazó sus peticiones de suspender las medidas cautelarísimas y cautelares, por las que la JEC ordenó retirarle la credencial de diputado.

La Sala Civil y Penal descarta el fundamento de la querella del PP, que entendía que la pérdida de la condición de diputado del Parlament suponía forma "automática y ex lege" perder también la Presidencia de la Generalitat, aun sin existir acuerdo alguno de revocación del cargo.

En este sentido, constata que "no existe el automatismo" entre la pérdida sobrevenida de la condición de diputado y el cese del presidente de la Generalitat sino que tal cuestión debe ser analizada, según afirma la JEC en su resolución, por el propio Parlament.

Descarta que se haya cometido la usurpación

Además, resalta que no existe "ningún acto jurídico ni del Parlament ni de ningún tribunal por el que se haya dispuesto el cese" de Torra como presidente de la Generalitat.

La Sala Civil y Penal descarta que se haya cometido la usurpación ya que considera que Torra sigue siendo presidente de la Generalitat, "porque ni existe una automática previsión legal ni tampoco ningún acto jurídico emitido por órganos competentes que le haya privado de esa condición".

"La ilegitimidad de la actuación, para que sea constitutiva de delito, requiere de la evidencia que la persona denunciada carece de toda habilitación para acometer los actos propios de la autoridad cuya condición personal se atribuye, para lo cual habrá que atender a criterios seguros y razonablemente restrictivos", razona el TSJC, que descarta que esta condición se dé en el caso de Torra.

La querella del PP contra Torra

El 5 de febrero, el PP presentó ante el TSJC una querella contra Torra por presunto delito de usurpación de funciones al "empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto".

Según la querella "la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad".