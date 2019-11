Susana Díaz, sobre los ERE: “Yo no estaba, pero ha sido bochornoso”

Susana Díaz ha roto su silencio después de que este martes se diera a conocer la sentencia de los ERE que ha condenado a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. “Yo pedí perdón y volveré a pedirlo las veces que haga falta. Yo no estaba en el Gobierno. No era presidenta ni lo preveía pero lo que más me duele es que manchen a Andalucía”, ha declarado en ‘Al rojo vivo’.

La secretaria del PSOE andaluz ha señalado que “han sido 10 años durísimos, donde se ha faltado a la verdad y ha sido bochornoso que algunos se hayan aprovechado y no puede volver a pasar”.

Susana Díaz, sobre los ERE: “Hay 7.000 trabajadores de Andalucía que se están beneficiando”

Díaz ha mencionado las dos pautas que ha seguido y que hay que seguir en la política: “Lo primero que aprende uno al llegar a la política es que hay que ser honesto. No basta con no enriquecerte sino que hay que poner todos los controles para que nadie pueda hacerla”. Después ha vuelto a insistir en que “siempre que sea necesario pediremos perdón”.

La expresidenta de la Junta de Andalucía critica a aquellos que hablaron “a la media hora de conocerse la sentencia sin haberse leído los 1.800 folios” de la condena por los ERE y recalcaba que también “hay 7.000 trabajadores de Andalucía que se están beneficiando y están pagando su prejubilación. Son los astilleros de Cádiz y Huelva o de Santana Motor. Hay sólo 219 investigados”, ha declarado. Sobre ellos ha indicado que estos “se han visto beneficiados de esta póliza pero hay quienes no lo hicieron bien o se aprovecharon de esa ligereza en el control y es lo que hay que perseguir y devolver a las arcas públicas”.

Susana ha seguido insistiendo una y otra vez que ella no estaba en el Gobierno cuando esto pasó, entre el 2000 y 2009, y que ella llegó en 2012 a la política. Después, ha indicado que “si hubiera sido ilegal, el PP no lo hubiera pagado”.

"Chaves y Griñán saben que no se han llevado ni un duro"

Respecto a porqué no ha hablado antes de la sentencia de los ERE, ha asegurado que lo ha hecho cuando se la ha leído. “Era mi obligación y el deber que tenía, el hablar cuando conociera la sentencia. Leer, documentarme y cuando me dirigiera a los andaluces, saber de lo que hablaba, no a la media hora”. Una acusación que hace contra aquellos que sí hablaron sin haberles dado tiempo a leerse los 1.800 folios. “Han dicho que la Junta de Andalucía se había retirado de la causa y no es cierto”.

Susana ha contado en el programa de Antonio García Ferreras que ha hablado con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y cuál fue su reacción al conocer la sentencia. “No lo esperaban. Saben que no se han llevado ni un duro, que la sentencia lo dice con claridad. Uno está desconcertado y Pepe está muy mal”.

“El PP no aprendió la lección de que no hay que enriquecerse ni que nadie lo haga”

Después ha recordado que los dos dimitieron de sus escaños después de haber sido todo. Ninguno de la sentencia forma parte del PSOE” y ha insistido: “Llevamos diez años con esta sentencia”.

“Cuando llegamos al gobierno, aprendimos dos lecciones. El comportamiento tiene que ser ejemplar y no puedes enriquecerte, y hay que poner los controles y desde entonces eso es imposible que pueda pasar en Andalucía”, ha vuelto a repetir. Para después cargar contra la oposición. “El PP no aprendió la lección de que no hay que enriquecerse ni que nadie lo haga”.

Susana Díaz: “Pedro Sánchez y yo remamos en la misma dirección”

La política andaluza ha señalado que “el PSOE como partido no aparece en ningún sitio, en 1800 folios. Eso significa que el PSOE no se ha lucrado y no hay financiación ilegal” y ha vuelto a repetir que “por eso pedí perdón porque me duele mi tierra. Lo hago por mi tierra y por los andaluces”. Luego ha vuelto a incidir en que “el PSOE no se ha lucrado y no se han llevado un duro. Que se documenten y no difamen”.

Respecto a su comentada tensa relación con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha declarado: “Ha habido gente que este año ha escrito muchos epitafios porque piensan que estar en política no es una vocación pero yo estoy convencida de que se hace por vocación o no se hace. No hago caso a eso. Sé que hay gente que le molesta, sobre todo en la derecha, que Pedro Sánchez y yo rememos en la misma dirección”. Aunque después ha tenido que reconocer que “en el partido también habrá a alguno que le moleste”.

También ha manifestado su intención de seguir como Secretaria General del PSOE en el próximo Congreso. “Yo tengo la ilusión y las ganas”. Respecto al pacto de Gobierno de PSOE con Unidas Podemos ha dicho que Pedro Sánchez sabe que le apoya y ha señalado que no iba a difundir lo que Sánchez había hablado con los de su partido.