Susana Díaz se 'envuelve' en la bandera andaluza y solo se arrimará al PSOE "cuando haga falta"

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha restado importancia a que no pueda asistir este sábado al comité federal socialista y ha aclarado que se comprometió "hace muchas semanas" a asistir a dos actos. Así, ha pedido "no buscar otro tipo de lecturas" y ha insistido en que tiene toda su "energía dedicada en cuerpo y alma" a Andalucía, que es "lo prioritario" y el resto estará para "ayudar y arrimar el hombro al PSOE cuando haga falta".

Díaz, que ha asistido en Málaga a la inauguración del Foro Transfiere, ha incidido, tras ser cuestionada por los periodistas sobre si asistirá o no al comité federal, en que "no le tienen que dar a eso ninguna importancia más".

Es más, ha explicado que hace "muchas semanas" que se comprometió primero el viernes a estar con los andaluces que viven en Cataluña y "a los que estoy profundamente agradecida porque han pensado en mí para un reconocimiento en un día importante para ellos, previo a la celebración del Día de Andalucía y me siento honrada".

Por otro lado, ha detallado, el sábado se comprometió "hace muchas semanas" con la Asociación Abriendo Camino, que "atiende a nuestros niños con alguna discapacidad" en Mengíbar (Jaén).

"Ni me he leído el reglamento"

"No busquen, de verdad, otro tipo de lecturas", ha dicho, incidiendo en que "toda mi energía, toda mi fuerza la tengo dedicada en cuerpo y alma a defender y a trabajar por Andalucía", ha asegurado, destacando que "eso es lo prioritario y en el resto estaré para ayudar, para arrimar el hombro al PSOE cuando haga falta", pero "mi máxima responsabilidad y donde estoy entregada en cuerpo y alma es al trabajo en mi tierra".

En este punto, ha vuelto a agradecer a los andaluces catalanes "con lo que están pasando y llevan pasado en estos últimos tiempos y últimos meses, el poder estar con ellos allí" y a Abriendo Camino que pensasen en su momento que ella les acompañara "en un día importante".

"Lo demás, historias, no echen ninguna cuenta a eso", ha aclarado Díaz, que cuestionada por cómo valoran el poder que ganan los militantes del PSOE con el reglamento, ha señalado que "no he tenido tiempo ni para leerme el reglamento, ni creo que tengo yo que estar para eso".

Así, ha incidido en el respeto "absoluto" a lo que tiene que hacer la dirección federal, que "es la que tiene que dirigir en estos momentos todo el ámbito interno, y yo estoy a lo que tengo que estar: la defensa de mi tierra, Andalucía, que nos estamos jugando muchísimo en España y tengo toda la energía ahí, y para lo otro no tengo tiempo".