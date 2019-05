El Tribunal Supremo será el órgano que decidirá sobre el recurso presentado por Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra su exclusión de la candidatura europea de JxCat y pronunciarse sobre si pueden o no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los 9 y 21, donde han recaído recursos idénticos de los tres políticos catalanes huidos, ha resuelto elevar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la decisión que corresponda adoptar frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que excluyó a los candidatos.

Este organismo pedía la exclusión de los tres primeros candidatos de la lista. La Fiscalía, en un escrito conocido este pasado viernes, exigía que se estime el recurso interpuesto por el ex presidente de la Generalitat y los ex consejeros al considerar que dicha resolución "vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de los recurrentes" y "no se ajusta a derecho".

En manos del Supremo

En el documento del Juzgado madrileño, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se explica que el Tribunal Supremo debe pronunciarse, ya que el recurso plantea cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas, asuntos que se encuentran tan íntimamente relacionados que debe ser el Tribunal Supremo quien establezca el criterio jurídico que lo resuelva.

Puigdemont tendría que volver a España para acatar primero la Constitución española ante la JEC, con sede en el Congreso, para recibir después el acta de eurodiputado -si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo-, lo que podría implicar su detención antes de gozar de la inmunidad parlamentaria que asiste a los eurodiputados.

Puigdemont insiste en hacer campaña

Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que su objetivo sigue siendo poder concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo como cabeza de lista de JxCat y obtener escaño, por lo que seguirá haciendo campaña independientemente de cuál sea la decisión final sobre su recurso.

Puigdemont ha criticado con firmeza la actuación de la JEC porque cree que ha sido una decisión para "privar de su derecho a los votantes", que "impactará" en el devenir de las elecciones europeas y tendrá un coste para su estrategia de campaña.

"No nos apartarán de la campaña, ni nos apartarán de la política. Me comprometo a ejercer de eurodiputado y espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja", ha añadido después.