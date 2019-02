El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha anunciado que los acusados podrán expresarse en catalán si así lo desean pero no podrán contar con traducción simultánea como era su intención, sino con traducción consecutiva. El Alto Tribunal ha argumentado el principio de transparencia y ha alegado que fuera de la sala habría mucha gente que no entendería lo que dicen al no poder disponer de pinganillos.

Marchena, que ha vuelto a citar numerosa jurisprudencia internacional entre ella el informe explicativo acerca del carácter vinculante de lenguas regionales del Consejo de Europa que, según ha dicho “no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria”. En ese sentido ha anunciado que los acusado contarán con dos traductores en la sala si quieren responder lo interrogatorios en su “lengua materna”.

“La Sala lo que hace es reconocer las razones de carácter emocional”, ha querido dejar claro el juez al tiempo que ha enfatizado en que “esta decisión no está vinculada a una hipotética indefensión”. Ha recordado Marchena que ha transcurrido “un año y cuatro meses de instrucción y no se ha hecho la más mínima alusión a responder en lengua catalana, cuando estaba en juego la aplicación de medidas cautelares”, como por ejemplo el ingreso en prisión.

Las defensas de los acusados habían pedido declarar en su lengua materna que es el catalán, alegando que es el idioma en el que se expresan habitualmente y les aportaría más facilidades. Rechazaban la traducción consecutiva asistidos por un intérprete por la incomodidad de tener que interrumpir sus respuestas y no poder hacer unos discursos de manera fluida.

Más interrogatorios

El presidente del tribunal ha dado respuesta también a otras peticiones realizadas por las defensas durante la primera sesión del juicio del procés celebrado el pasado martes. Este jueves, los magistrados han abierto la puerta a que haya más interrogatorios a lo largo del juicio a la luz de nuevos documentos, permite que los acusados se puedan sentar junto a sus abogados e incorpora un pen drive con imágenes del 1-O, solicitado por Cuixart.

También ha aceptado un informe de las unidades de emergencia sobre el número de heridos en otras manifestaciones, solicitado también por Cuixart. Sobre las dificultades técnicas para acceder a documentos de la causa denunciado por algunos abogados, Marchena ha zanjado que ya han sido solucionadas y “no hay ni ha habido indefensión”.

Puigdemont no, Zoido sí

En el caso de los nuevos testigos propuestos y nombres que volvieron a ponerse sobre la mesa, el magistrado del Supremo ha dejado clara su postura. "Estamos convencidos de que la trayectoria profesional y jurídica les permite conocer la respuesta: en un proceso penal no se puede cambiar el formato", ha dicho el juez sobre la solicitud de las defensas de que el expresidente catalán Carles Puigdemont declare como testigo. "No se puede venir por la mañana como testigo y por la tarde como imputado. Seamos serios", ha insistido.

Sobre la petición del exconseller de Interior Joaquim Forn de que se llame a declarar como testigo al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el presidente del tribunal ha señalado que “la Sala considera que puede ser de interés”, por lo que ha aprobado su presencia en el juicio.

Sedición y malversación

El tribunal también ha decidido permitir que la Abogacía del Estado acuse por sedición. De esta forma, responde a la petición de las defensas de que la acusación particular acusara solamente por el delito de malversación.

"El delito de sedición está construido en una relación concursal con el delito de malversación. No nos permite fragmentar. La sala se limita a constatar que hay una unidad conceptual que obliga a no atender la reivindicación de algunas de las defensas", ha señalado el magistrado.

Antes de concluir su respuesta a las cuestiones previas, el juez Marchena ha asegurado que "no va a haber limitación alegatoria por parte de las defensas". "Queden tranquilos porque esta sala solo va a formar criterio por lo que va a percibir aquí", ha dicho a las defensas.