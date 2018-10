Casado frena en seco en el PP la 'escandalera' por las palabras de Tejerina

La cúpula del PP trata de apagar el incendio interno. Todo arrancó cuando Juan Manuel Moreno Bonilla saltó como un resorte a censurar las palabras de Isabel García Tejerina sobre las diferencias entre escolares de Castilla y León y Andalucía. "No compartimos las palabras de García Tejerina", rezaba el tuit publicado por el líder de los populares andaluces, que abría la puerta a la embestida victimista y demagógica de Susana Díaz, quien incluso recurrió a reproches sobre clasismo y 'supremacismo' del PP.

Fernando Martínez Maíllo, antiguo 'número tres' de la formación, también evitó respaldar a Tejerina al señalar que "posiblemente no es una expresión muy afortunada", aunque centraba el debate en que el problema no son los niños andaluces, sino su Gobierno. Teo García Egea, la mano derecha de Casado, tiraba por elevación y, en un ejercicio de distorsión diálectica, parangonaba el dinero que la Junta se gasta en educación con el que invierte en prostitutas.

Este viernes en RNE, García Egea modulaba el tono y centraba sus comentarios sobre el PSOE andaluz. "El PP es el único partido con un programa claro que no va a permitir que Susana Díaz siga gobernando otros cuatro años". Y añadía que "nuestro presidente despierta expectación y cariño en Andalucía: somos conocidos por la experiencia y garantía de haber gobernado".

"Un momento inoportuno"

Moreno Bonilla era uno de los más fieles peones de Soraya. Tejerina ocupa silla en la cúspide del PP por su cercanía a Dolores Cospedal. Martínez Maíllo era el hombre de Rajoy en la sala de máquinas del partido. La fatigosa integración promovida por Casado desde su llegada al vértice del PP vive sus primeras turbulencias. "Esto tenía que pasar, pero no ahora, que nos jugamos mucho", insiste la mencionada fuente.

Casado ha dado instrucciones para frenar en seco la escandalera y de centrarse en las elecciones andaluzas, donde hay mucho en juego. Es el primer test del nuevo equipo de los populares. Pedía a Susana Díaz que no confunda las críticas a la gestión educativa socialista con reproches a los andaluces. "Menos victimismo, menos corrupción y más eficacia en los servicios públicos", sentenciaba. Y para zanjar el debate de las disensiones internas, concluía: "Tejerina y Moreno han hecho mucho más por Andalucía que Díaz y Sánchez".

La denominada 'cuota Cospedal' ha creado recelos en el 'nuevo PP' desde el primer momento. Se considera, por ejemplo, un desacierto el haber nombrado a Dolors Montserrat como portavoz del grupo parlamentario. "Cuando estás en la oposición ese papel es clave", añaden. Soraya Sáenz de Santamaría brillaba en cada mano a mano con Teresa Fernández de la Vega, a quien se imponía semana a semana. Alfonso Alonso, su sucesor, desplegó mano izquierda y habilidad. Rafael Hernando se convirtió en un eficaz 'diputado jabalí', que mantuvo a raya, con sus intervenciones atronadoras, , a los populistas y separatistas.

Montserrat acaba de aterrizar en el cargo, con escaso éxito. Su intervención del miércoles pasado, un batiburrillo de conceptos y descalificaciones, no logró su efecto. Apenas se le entendía. Sus compañeros de bancada se sumieron en el estupor. Le aconsejan a Montserrat que se xprese con más tiento, hable más despacio y se centre en uno o dos conceptos. No parece ser sensible a estas sugerencias. Montserrat fue la jefa de campaña de Cospedal en las internas. Se supone que es portavoz por expreso deseo de su 'jefa'. La idea de enviarla a Barcelona como candidata a la alcaldía no cuajó. Otro 'cospedaliano' como Juan Ignacio Zoido ha sido reenviado a Sevilla, donde encabezará las listas de las autonómcias por Sevilla.