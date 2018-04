El veto del TC noquea a Puigdemont y allana la vía de Junqueras

El Tribunal Constitucional desarbola las artimañas de JxCat para una investidura telemática de Carles Puigdemont. En su auto de este jueves, el TC deja claro que no es posible investir a un candidato en ausencia y advierte a la Mesa del Parlament de que cualquier paso en esa dirección puede tener consecuencias penales.

Roger Torrent mantiene para el pleno de este jueves la reforma de la ley de Presidencia, que busca dar luz verde a designar 'president' e incluso consejeros vía skype. Una fórmula en la que Puigdemont está empeñado pese a ser consciente de que la tumbarán los tribunales. Un paso más en su estrategia de enfrentamiento con el Estado y en agitar el victimismo por toda Europa. Torrent mantendrá su posición hasta el último momento, para no desairar al sector separatista. Está previsto que se debata y se vote por el procedimiento de urgencia.

El auto del TC llega en el momento preciso para evitar ese paso parlamentario. El Gobierno presentó el recurso para impedir la celebración de un pleno que invistiera a Puigdemont, por entonces en Bélgica, hace ya tres meses. Ahora lo ha admitido a trámite por unanimidad, lo que desbarata la estrategia de JxCat e impulsa la vía de elegir un presidente 'efectivo' que defienden ERC y PDeCat.

El Consejo de Garantías Estatutarias se sumó también a esta postura al señalar que la reforma de la ley de Presidencia para facilitar la investidura a distancia es ilegal y por lo tanto el Parlament no debe darle curso. La resolución de este Consejo era esperada y no es vinculante, por lo que los independentistas no le otorgan demasiado peso.

Desconcierto independentista

Las novedades judiciales ha provocado un enorme desconcierto en las filas secesionistas. "La decisión del TC evidencia que el Estado tiene miedo", ha declarado Josep Costa, vicepresidente de la Cámara y miembro de JxCat. A lo largo de la tarde se sucedieron las conversaciones y la reuniones a fin de adoptar los pasos a seguir. Mantenerse en la investidura telemática parece imposible, ya que ERC y los neoconvergentes son partidarios de esquivar cualquier choque con la Justicia.

El partido de Junqueras defiende una investidura legal y cuanto antes, 'sin apurar los plazos'. El día 23 es la fecha límite para superar el bloqueo y evitar la vuelta a las elecciones. El TC ha cerrado la puerta a todo experimento en el Parlament, lo que deja tan sólo dos posibilidades. O el camino de la legalidad con una investidura sin sobresaltos o volver a las urnas. Una opción que Puigdemont defiende con ahínco, ya que abduciría a ERC en una plataforma de unidad y se convertiría en el único referente del independentismo.