El despacho de Sáenz de Santamaría gana a España un pleito millonario

Cuatrecasas, el despacho que ha fichado recientemente a Soraya Sáenz de Santamaría, está a punto de ganar un laudo en el Ciadi contra España que puede llegar a costar al país 291 millones de euros.

Nextera, grupo energético que cuenta con dos plantas termosolares en Extremadura, demandó a España ante el organismo internacional dependiente del Banco Mundial en el año 2014, por el recorte a las renovables decidido por el Gobierno español. Cuatrecasas, junto a un despacho británico, representa los intereses de Nextera en el proceso.

La compañía ha anunciado en su web que el 12 de marzo el Ciadi ha decidido que Nextera tiene derecho a una compensación económica por las inversiones en España, como adelanta hoy jueves el diario Cinco Días. Nextera estima que dicha compensación ascenderá a 291 millones de euros, más intereses.

Cuatrecasas representa a siete multinacionales que han demandado a España por las renovables

El Ciadi no precisa en su base de datos sobre procesos más información que la de que ha emitido una decisión sobre la demanda de Nextera. La multinacional estadounidense explica que el Ciadi ha confirmado sus argumentos al concluir que España no cumplió con su obligación en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de brindar un trato justo y equitativo, al no proteger las expectativas legítimas de la empresa.

Nextera añade que existen "motivos limitados por los cuales España puede tratar de anular la decisión" y que ahora la empresa deberá tratar de que se ejecute en procedimientos legales adicionales.

Más de 700 millones

En mayo de 2014 Nextera denunció a través de un comunicado que España no había "respetado la legislación en base a la cual NextEra Energy Spain Holdings invirtió más de 750 millones de euros para la construcción de dos plantas termosolares, que proveerán de energía limpia al país durante décadas".

Nextera advertía que España había actuado "contrariamente a los compromisos adquiridos, así como a las múltiples garantías expresamente concedidas por los diferentes órganos gobernantes". El grupo estadounidense creó en 2008 una filial en España para construir dos plantas termosolares en Navalvillar de Pela, Badajoz, lo que suponía la creación de 100 puestos de trabajo y una inversión superior a los 600 millones de euros.

Como ha publicado este diario, el bufete Cuatrecasas representa al menos los intereses de siete grupos internacionales que han demandado a España por el recorte a las renovables. La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, ha sido nombrada por el despacho socia de mercantil y miembro de su consejo de administración.