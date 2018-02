Soraya Rodríguez pide explicaciones por el veto a Valenciano en el Parlamento Europeo

La exportavoz del Grupo Socialista Soraya Rodríguez ha pedido este martes explicaciones en la reunión semanal del grupo por el veto a la eurodiputada Elena Valenciano para ser la presidenta del Grupo Socialista Europeo (GSE) en sustitución del italiano Gianni Pitella, según han informado a Vozpópuli fuentes socialistas.

Rodríguez ha tomado la palabra para preguntar a la portavoz, Margarita Robles, que ha respondido a su antecesora que este asunto "no se ha tratado en la dirección de grupo", afirmación habitual en la dirección del parlamentaria cuando quiere quitarse de encima un tema espinoso.

Soraya Rodríguez se ha hecho eco del malestar y la división que recorre el PSOE a cuenta de la falta de apoyo a Valenciano por parte del equipo de Pedro Sánchez, y ha pedido a Robles que este tema "se trate" en la dirección del grupo en tanto que también lo es del grupo de los eurodiputados españoles; muchos de ellos apoyaban la candidatura de la exvicesecretaria general del partido en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba para presidir el GSE.

La exportavoz del Grupo Socialista y ex secretaria de Estado de cooperación quiere se ha hecho eco de la fuerte división que este tema está suscitando entre la militancia del PSOE

La exportavoz ha dicho también que la Ejecutiva Federal tienen que "reconsiderar" su decisión de no apostar por Elena Valenciano "porque es un grave error no luchar porque el PSOE presida el Grupo Socialista Europeo solo porque no te guste la candidata que tiene opciones".

Además, Soraya Rodríguez ha instado a Margarita Robles a recordar en la Ejecutiva Federal que "lo importante no son las personas, que somos contingentes. Al menos, así era en el viejo PSOE", ha añadido la diputada por Valladolid de forma irónica para distanciarse del "nuevo PSOE" del que habla Pedro Sánchez en todos sus mítines.

A su juicio, es "inaudito" argumentar, como hizo el pasado viernes la Secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, en funciones de portavoz de la Ejecutiva, que lo que tiene que buscar el partido no es tanto el nombramiento de uno de los suyos sino la "unanimidad" dentro del GSE.

"Se apoya al candidato alemán, Udo Bullmann para que no se presente Elena... ¿Y si se presenta una candidata belga?", se ha preguntado en voz alta Rodríguez en alusión a que la eurodiputada flamencaKathleen Van Brempt tiene opciones porque el resto de partidos distintos del SPD no quieren otro alemán al frente del grupo.