Solana la lía: acude a la Escuela de Buen Gobierno a decir "no estoy contento con el PSOE"

El exministro socialista y exsecretario general de la OTAN Javier Solana ha dado esta tarde de viernes la campanada en materia de crítica al rumbo del PSOE. Solana ha puesto voz al descontento que existe en buena parte del PSOE y lo ha hecho, a diferencia de Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Susana Díaz, Javier Fernández y Ximo Puig, yéndose hasta la Escuela de buen gobierno que ha organizado Pedro Sánchez a decirlo en público.

Muy duro ha estado uno de los cerebros educativos del PSOE desde hace décadas contra la decisión del secretario general de levantarse de la subcomisión de Educación antes de alcanzar un pacto educativo, y contra la actuación del Grupo Socialista en el Congreso, a propósito del debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable en España.

Al igual que hizo el jueves, durante la apertura del cónclave, José Luis Rodríguez Zapatero, Solana ha hecho un llamamiento a la "unidad", pero ha sido mucho más duro en el diagnóstico, ante la cara de estupor de algunos de los presentes en ese momento: "No estoy contento con mi partido, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido".

Ante el medio centenar de personas que asistía en ese momento a la reunión de dirigentes socialistas en la Nave Boetticher, el ex dirigente ha llamado a recuperar la "cercanía" con los españoles y a defender los "valores tradicionales" del PSOE que siguen siendo los mejores para liderar las soluciones que requiere el momento actual español.

"Deberíamos haber seguido sentados en el Pacto educativo y pelear, pelear y pelear", ha dicho el exministro y mano derecha del ausente en la cita socialista Felipe González

Especialmente, ha criticado la decisión de Sánchez de abandonar la subcomisión del Congreso que negocia el pacto educativo, sobre el que cree que habría que haber seguido "sentados y pelear, pelear y pelear", algo que no sorprende porque él fue uno de los cerebros de la política educativa de los gobiernos de Felipe González junto a Alfredo Pérez Rubalcaba ministro de Educación con una tesis. Ni González ni Rubalcaba han ido a la cita con Sánchez para no tener que decir lo mismo que Solana También el exministro ha sido hipercrítico con la imagen dada por el PSOE el jueves en el Congreso durante el debate sobre la prisión permanente revisable. Los socialistas han perdido "mucho", "seguramente los que más", ha añadido. "Ese debate lo deberíamos haber ganado y lo hemos perdido, como el de la educación", ha lamentado Solana, que ha instado a Pedro Sánchez en que haga todo lo posible para que todos los socialistas estén contentos con el partido. Para ello, "hay que estar unidos", pensando en el futuro y comprometidos con la sociedad local, nacional e internacional "en lo pequeño y en lo grande". "Si no, estaríamos perdiendo una riqueza que tenemos metida dentro de nuestras vidas y que la estaremos dilapidando en vez de hacerla fructificar", ha advertido.

"Twitter funciona muy bien, pero nadie puede cambiar lo de hablar los unos con los otros", avisa el exsecretario general de la OTAN a las nuevas generaciones que lideran el PSOE

Para el exministro, los valores de la socialdemocracia -justicia, solidaridad, respeto al otro y búsqueda de soluciones- son "hoy más importantes que nunca". Y si los socialistas no son capaces de vivir con esos principios, perderían "completamente el sentido de la dirección". Por eso, les ha animado a "caminar todos en la misma dirección para trabajar". "Hay que trabajar mucho; si no, no saldremos adelante", subray´´o. En su opinión, el PSOE, al igual que el resto de partidos socialistas europeos, se encuentran en una situación difícil debido a la pérdida de apoyo ciudadano. Pero ha asegurado que hay razones "muy objetivas" para pasar del "modo tristeza" al "modo optimista", puesto que siguen teniendo soluciones basadas en sus principios que son los "mejores" y los "más serios". En este sentido, cree llegado el momento de recuperar la pasión, de estar "pegados" a los ciudadanos y de "tocar" terreno. "El Twitter funciona muy bien, pero nadie puede cambiar hablar los unos con los otros", ha subrayado.