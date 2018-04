Sigue el pulso: el PP insiste en que no busca sustituto a Cifuentes y Rivera tuerce el gesto

Sigue el pulso entre el PP y Ciudadanos a propósito del relevo, o no, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A primera hora, antes de entrar al pleno de Control al Gobierno en el Congreso, el coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, ha dejado claro que el PP no está ahora buscando candidatos para revelar a Cifuentes y que Ciudadanos debe aclarar si está dispuesto a apoyar la moción de censura de Ängel Gabilondo (PSOE) con Podemos, "un partido extremista y radical que todos conocemos suficientemente".

"Ayer se detuvo a una persona de la 'kale borroka' en Cataluña que formaba parte de las listas (de Podemos) y eso es lo que tiene que aclarar Ciudadanos", insistió.

El PP no va a aceptar ni ultimátum ni "fechas límites" por mucho que diga Albert Rivera, solo las fechas que fije la presidente de la Asamblea de Madrid para el debate de la moción de censura. "Nuestros teléfonos siguen abiertos, como siempre, y nuestra disposición es a buscar una solución para la estabilidad en la Comunidad de Madrid".

Respecto a la afirmación de Rivera,. en el sentido de que el PP está ya buscando nombres, Maillo ha sido tajante: "Lo desmiento; el PP no está buscando nombres y lamento mucho que se hagan este tipo de declaraciones porque no se corresponden con la verdad". No estamos "en esa fase", ha añadido el coordinador general del PP en relación a un posible cambio en la Presidencia de la Comunidad.

Cifuentes, reforzada por el respaldo del PP, cambia de opinión y asistirá este mediodía a un homenaje de la Comunidad de Madrid a la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Enterado de las palabras de Martínez Maíllo, Rivera ha salido visiblemente contrariado del pleno y no ha querido hacer declaraciones; en su lugar las hará el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, a las 11.15, en lo que parece será un nuevo episodio en el pulso que mantienen ambas formaciones.

Lo más relevante a este respecto es que la propia Cifuentes se siente reforzada por los acontecimientos y ha decidido asistir esta mañana a una ceremonia con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la Real casa de Correos, después de haber anunciado ayer que no lo haría