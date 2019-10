Sentencia del 'procés', en directo: últimas noticias en Cataluña y Barcelona

Sigue aquí todo lo que suceda durante esta tarde y noche tras la sentencia del procés.

La Junta Electoral retira condición de candidatos a los condenados del 'procés'La Junta Electoral retira condición de candidatos a los condenados del procés. En un comunicado del organismo, aseguran que los candidatos a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019 que hayan sido condenados a la pena de privación de libertad o de inhabilitación absoluta deberán ser excluidos de la lista presentada por la candidatura, sin que puedan ser proclamados.

Multitud de personas protestan en el Aeropuerto de BarcelonaAlgunos manifestantes han llamado a paralizar la actividad del Aeropuerto de Barcelona. Multitud de personas han acudido a la instalación para bloquearla.

Urkullu dice que la sentencia es un "nefasto desenlace" a un "despropósito" judicial

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que la sentencia del juicio del procés es "un nefasto desenlace" a un proceso judicial que ha resultado "un despropósito", ya que "la judicialización de la política solo conduce a resultados negativos".

Urkullu ha expresado su "cercanía humanitaria" y su solidaridad a las personas condenadas, convencido de que "no querían hacer mal a nadie", y ha asegurado que entiende la "frustración y desesperanza de una parte de la sociedad catalana" tras conocer la sentencia.

Interrumpen el servicio de tren convencional en Gerona

El servicio de tren convencional en Gerona está interrumpido desde las 12.45 horas, después de que un grupo de manifestantes que protestaban por la sentencia del procés haya ocupado la estación, según confirma Renfe.

Las líneas afectadas son la R11 y la RG1, que enlazan Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat con la localidad francesa de Cervere y con la fronteriza de Portbou, respectivamente.

La mayoría de los concentrados ha llegado a la estación tras participar en la protesta que ha tenido lugar poco antes a las puertas del Ayuntamiento de Gerona, donde la alcaldesa, Marta Madrenas (JxCat), ha leído un manifiesto consensuado con los otros dos grupos independentistas del consistorio, Guanyem y ERC.

La fiscal general del Estado asegura que "la acción penal se ejerció con responsabilidad" desde el principioLa fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado que "la acción penal se ejerció con responsabilidad" desde el principio y que los jueces encargado de estudiar el caso han sido "imparciales". Segarra ha afirmado que se podrán interponer "recursos" pero de forma extraordinaria, porque "desde este momento" se trata, según ha asegurado, de una "sentencia firme".

Segarra ha afirmado que los líderes del procés "utilizaron recursos públicos de la ciudadanía sabiendo de la ilegalidad de sus actos".

Tsunami Democràtic llama a paralizar la actividad del Aeropuerto de BarcelonaTsunami Democràtic ha llamado a sus seguidores a paralizar la actividad del Aeropuerto de El Prat de Barcelona, según han informado a través de Telegram.

Tsunami, que tiene más de 150.000 seguidores en esta red social, piden acudir a esta infraestructura con cualquier medio de transporte: coche, Aerobus, tren, Metro, moto y taxi.

La Comisión Europea "respeta totalmente" la sentencia

La Comisión Europea "respeta totalmente" la sentencia condenatoria dictada este lunes por el Tribunal Supremo contra los líderes del independentismo en Cataluña, un asunto que, recuerda Bruselas, es de carácter "interno" y que debe ser resuelto dentro del orden constitucional español.

Casado insta a Sánchez a "romper todos los pactos de Gobierno con quienes han sido condenados"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado tras conocerse las penas impuestas a los líderes del procés que Pedro Sánchez debe "romper todos sus acuerdos y pactos de Gobierno con quienes han sido condenados por el Tribunal Supremo. Debe declarar su compromiso de no indultar a los presos", ha dicho.

Casado ha asegurado que si llegan al Gobierno, reformarán "la ley del indulto para prohibirlos en caso de sedición y rebelión". "Recuperaremos la tipificación de referéndum ilegal", ha añadido.

Vox anuncia que recurrirá la sentencia que califica como una "vergüenza"El líder de Vox, Santiago Abascal, ha catalogado de "vergüenza" la sentencia del Tribunal supremo. El alto tribunal "lo califica como poco más que una pelea callejera", ha dicho. "Hay un golpe de Estado en Cataluña, un Gobierno regional que manda 17.000 hombres armados y a medios de comunicación que animan a protestar en las calles", ha continuado frente a la prensa.

Además, ha afirmado que el Govern ha "apoyado a unos terroristas y que han sido presentados por Torra como ciudadanos comprometidos".

Abascal ha anunciado que "después de estudiar la sentencia", la recurrirán.

Borrell convoca a los embajadores para una sesión informativa con motivo de la sentenciaJosep Borrell convoca una sesión informativa para el cuerpo diplomático acreditado en España en relación a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas en Torres Agora y será privado por respeto a las intervenciones de los embajadores.

Rivera exige que no haya indultos a los condenados del 'procés'

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido la sentencia del procés al asegurar que "hoy se ha hecho justicia", aunque ha asegurado que van a exigir que no haya privilegios penitenciarios para ninguno de los condenados.

"Hoy hemos ganado los buenos y han perdido los que han querido quitarnos los pasaportes y nos han hecho sufrir", ha subrayado Rivera tras hacerse público el fallo judicial.

Sánchez pide el "íntegro cumplimiento" de la sentencia del 'procés'Pedro Sánchez ha asegurado ante los medios tras conocerse la sentencia del procés, que el Gobierno presenta un "absoluto respeto y total acatamiento" del fallo del Tribunal Supremo. Así, pide su "íntegro cumplimiento".

"En una democracia no se juzga a nadie por sus ideas", ha continuado, para asegurar que "Cataluña tiene que dialogar con Cataluña".

Pedro Sánchez comparece en Moncloa para realizar una declaración sobre la sentencia del 'procés'

Pedro Sánchez realizará una comparecencia institucional tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del 'procés'.

El presidente del Gobierno hablará desde el Palacio de Moncloa para dar a conocer la reacción del Gobierno ante la decisión judicial.

¿Y ahora qué pasa con Puigdemont?Con la condena a prisión por sedición para los líderes del 'procés' y a la espera de saber cuándo moverá ficha la Fiscalía, se abre un nuevo interrogante que afecta al que ha sido el gran ausente del juicio. Huido de la Justicia desde hace dos años, ahora lo que toca saber es: ¿Qué pasa con Carles Puigdemont?

Quim Torra comparece en directo a las 11.30 horas

El president de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá a las 11.30 horas tras conocer la sentencia del procés.

Los condenados podrán optar a salidas de prisión en unos meses si antes no les dan el tercer gradoLos líderes del procéshan sido condenado a penas que van de nueve años, en el caso de los responsables de las plataformas independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hasta los 13 años impuestos al dirigente de ERC, Oriol Junqueras. Existen al menos tres vías para que puedan salir de prisión antes de cumplir sus penas, según establece la ley.

Casado exige a Sánchez el compromiso de no indultar a condenados

El líder del PP, Pablo Casado, ha lanzado este lunes, tras conocer la sentencia del procés, un mensaje de tranquilidad porque "quien la hace la paga", aunque ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se comprometa hoy mismo a no indultar a los condenados. En una entrevista en Antena 3, ha pedido que el Gobierno ponga las medidas necesarias para preservar el orden público ante una sentencia que supone un "reproche penal elevado" para los acusados, y ha insistido en que Sánchez no puede dejar la puerta abierta a indultarlos "por un puñado de votos" de ERC y JxCat para una posible investidura.

Los CDR amenazan con "señalar a los represores"Los grupos radicales autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han asegurado que "señalarán a los represores, señalamos la injusticia", han afirmado para señalar que ahora mismo se está convocando una concentración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Errejón también lamenta la sentencia del 'procés'Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha asegurado este lunes tras conocerse la sentencia del juicio al procés independentista que se está más lejos de "rehacer puentes" entre la sociedad catalana y el resto de España.

Errejón ha lamentado que se agrieten las relaciones dentro de la sociedad catalana y entre Cataluña y el resto de España.

Colau afirma que la sentencia "es la peor versión de la judicialización: la crueldad"Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la sentencia del procés es "la peor versión de la judicialización: la crueldad". "Mi solidaridad con las personas condenadas y sus familias. Desde las instituciones tenemos que trabajar para encontrar soluciones y conseguir su libertad", ha dicho en Twitter.

Estudiantes de la zona universitaria de Barcelona cortan la Diagonal

Grupos de estudiantes universitarios han salido de las clases para protestar contra la sentencia del procés. Ahora, han cortado la Diagonal de Barcelona y prevén permanecer ahí hasta las 11.00 horas, cuando se trasladarán hacia Plaza Cataluña para continuar con las movilizaciones.

Romeva: "Ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos"El exconsejero de Exteriores de la Generalitat de Cataluña Raúl Romeva, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 12 años de cárcel por un delito de sedición en el desafío independentista de otoño de 2017, manifestó este lunes que "ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos".

Turull proclama un "Visca Catalunya Lliure" tras conocer la sentencia

El exconsejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull proclamó este lunes "Visca Catalunya Lliure!" nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del desafío independentista de 2017.

Garzón cataloga las penas de "sumamente desproporcionadas"El coordinador general de IU, Alberto Garzón, también ha considerado este lunes "sumamente desproporcionadas" las penas impuestas por el Tribunal Supremo para los líderes independentistas juzgados por el "procés", y ha apostado por el diálogo y la negociación para hacer frente al conflicto en Cataluña.

Iglesias "discrepa de la sentencia": "Cuando les he visitado en la prisión he podido comprobar su calidad humana"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , también ha reaccionado a la sentencia del procés. "Discrepo absolutamente de ellos, pero en las ocasiones en las que les he visitado en la prisión y cuando he hablado con ellos he podido comprobar su calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones", ha dicho.

La Policía Nacional custodia las principales estaciones

Agentes de la Policía Nacional custodian las principales estaciones en previsión de posibles protestas en Cataluña por la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés'.

"No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar rebelión"

La Sala de la Penal del Tribunal Supremo da por probada la existencia de violencia. Sin embargo, los magistrados sostienen que no basta la constatación "de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión", según indica la sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Por eso condenan por sedición.

Tal y como adelantó este diario el viernes, para condenarles por rebelión, la violencia tiene que ser "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes". Algo que, según la opinión de los jueces, no pasó en Cataluña en 2017.

El derecho a decidir era en realidad el "derecho a presionar" al Gobierno

Los siete magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado la causa del procés han considerado tras sus deliberaciones que los líderes procesados sabían que nunca habría república catalana y que todo fue un "señuelo para una movilización". En la sentencia, de 493 folios, han subrayado que el derecho a decidir que defendieron en todo momento los acusados era en realidad un "derecho a presionar al Gobierno".

Carles Puigdemont no ha tardado en pronunciarse acerca de la sentencia del 'procés'.

El expresidente de la Generalitat considera una barbaridad la resolución de penas impuesta por el Tribunal Supremo y dice que "toca reaccionar como nunca".

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.