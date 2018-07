El PP vasco critica que Casado utilizara la integración como "un eslogan" más que como "una realidad"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Borja Sémper, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, utilizara la integración como "un eslogan" más que como "una realidad", tras ofrecer el nuevo líder únicamente dos secretarías de área del PP al equipo de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así lo ha expresado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha señalado que "es una pena" que el nuevo líder 'popular' no cuente con "gente valiosa" y haya decidido "prescindir de la capacidad de gente del equipo de Santamaría" porque considera que era una oportunidad para "reforzar el partido".

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría rechazó este miércoles integrarse en la dirección de Casado al haberle ofrecido dos secretarías de área de la formación 'popular' a los exministros Íñigo de la Serna y Fátima Báñez.

"La candidatura de Santamaría fue la opción mayoritaria de la militancia, en el congreso no obtuvo un mal resultado y luego tiene una trayectoria. Prescindir de Santamaría no me parece muy acertado, pero no nos podemos engañar, el que gana, gana, impone y decide", ha subrayado Sémper.

Una mujer

Por otra parte, el parlamentario vasco ha señalado que "todas las informaciones apuntan a que la secretaria general va a ser una mujer", aunque ha asegurado que el PP es una formación que "no valora a las personas en función de si es hombre o mujer, sino en función de sus capacidades".

En esta línea, ha comentado que su compañero en el PP vasco y diputado en el Congreso, Javier Maroto, "será uno de los puntales" de la nueva dirección de la formación, aunque no ha concretado cuál será su puesto en la nueva Ejecutiva de Casado.