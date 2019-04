No sólo los españoles que viven en el exterior temen no recibir a tiempo la documentación necesaria para poder votar por correo. Miles de residentes en España que solicitaron su voto por correo hasta el pasado 18 de abril, día en el que vencía el plazo, aún no han recibido la documentación para emitir sus papeletas.

La Semana Santa y los sucesivos festivos que se celebran este lunes y martes en varias comunidades autónomas están ralentizando el proceso y la impotencia ante la posibilidad de quedarse sin poder ejercer este derecho crece cada vez más.

La fecha límite establecida para que el censo electoral remitiese la documentación electoral era hasta el 21 de abril y el día hasta el que los solicitantes podían emitir el voto postal era hasta el 24 de abril, cuatro días antes de las elecciones generales.

Sin embargo, según adelantó Vozpópuli,la Junta Electoral Central (JEC) acordó este lunes ampliar el plazo para depositar el voto en las oficinas de Correos hasta el 25 de abril ante el caos generado por el adelanto electoral justo una semana después del Domingo de Resurrección. De esta forma, los censados cuyas solicitudes hayan sido aceptadas por la Oficina del Censo Electoral disponen de un día más para votar por correo.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Oficina del Censo Electoral, el total de solicitudes para votar desde alguno 8.600 puntos de admisión con los que cuenta Correos en toda España asciende a 1.342.725. De estas, han sido aceptadas 1.332.929 solicitudes, mientras que 9.796 han sido denegadas.

"El 21 de abril era el último día para recibir el voto por correo a todos los que lo solicitaron. Me constan seis que no han llegado... ¿Y ahora qué?", pregunta una solicitante a través de las redes sociales. "Solicité el voto por correo el 8 de abril. Estamos a 22 y sin noticias de Correos. No es la primera vez que me pasa. Luego me dirán que pasaron tres veces, pero ni una notificación de que han pasado", denuncia otro.

Funcionamiento de Correos

Fuentes de Correos aclaran a Vozpópuli que las personas cuyas solicitudes hayan sido aceptadas podrán recibir la documentación en sus buzones hasta el mismo día en el que la JEC haya fijado la fecha límite para emitir sus votos.

"El voto postal se podía pedir desde la convocatoria de las elecciones, el pasado 5 de marzo. Sin embargo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral no podían remitir la documentación electoral a los solicitantes hasta el 8 de abril. Lo tienen que hacer cuando están todas las papeletas impresas y el plazo de impugnaciones ha finalizado", explican desde Correos.

Tienen hasta el 21 de abril para remitir la documentación. "A medida que Correos la va recibiendo, la va entregando. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que Correos tiene que hacer dos intentos en mano y, si no lo consigue, se deja un aviso para que los solicitantes vayan a la oficina de referencia a recogerla", detallan.

Según las mismas fuentes, la celebración de la Semana Santa ha provocado que muchos solicitantes no se encuentren en sus viviendas en el momento de las entregas, por lo que tendrán que acudir con los avisos a las oficinas correspondientes. "Se suele votar en el mismo momento en el que se recoge la documentación electoral", comentan.