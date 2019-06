Selectividad en Baleares: denuncian que alumnos que pidieron pruebas en castellano tuvieron que empezar más tarde

El conflicto derivado de la aplicación de la inmersión lingüística también se ha colado en las pruebas de Selectividad en Baleares. Según denuncia el Foro Baleares de la Solidaridad y del Progreso, los estudiantes que acudieron a la Universidad de las Islas Baleares este miércoles para realizar los exámenes de Geografía y Matemáticas se encontraron solamente con versiones en catalán.

La asociación constitucionalista, que defiende la lengua, la historia y la identidad balear dentro de la nación española, explica que quienes solicitaron las pruebas en castellano tuvieron que empezar 15 minutos más tarde que el resto de compañeros.

"Al momento de iniciar la prueba en las aulas, los exámenes solo estaban en catalán y, por tanto, tuvieron que ir a buscarlos", señalan desde la plataforma. Según el Presidente del Foro Baleares, Cosme Bernat, estos hechos se repiten año tras año y "supone una falta de equidad entre los alumnos que quieren hacer el examen en catalán y los que lo quieren hacer en castellano".

Para Foro Baleares se trata de una "estrategia disuasoria" que lleva a cabo la Universidad de las Islas Baleares y que "no tiene otro fin que el de evitar que los alumnos soliciten el examen en español y así colgarse la medalla de que la mayoría de examinados lo han solicitado en catalán".

Un "error deliberado"

Preguntado por este diario, Bernat explica que luego les dejaron terminar más tarde, pero que este "error deliberado" tiene como objetivo ver mejorada la estadística de los alumnos que hacen el examen en catalán. "Al no haber desde el comienzo pruebas en castellano, muchos se conforman con hacerlo en catalán y no piden la versión en castellano no tener que esperar", argumenta.

El Foro Baleares presentará un escrito ante el rector de la Universidad, Llorenç Huguet, para que en la próxima convocatoria del mes de julio se subsanen estos "errores deliberados" y cumplan con el deber de garantizar la libre elección de lengua. En total, los alumnos que se presentan este año a las pruebas de Selectividad en Baleares ascienden a 4.302.

La denuncia llega un día después de que este diario publicase un conflicto similar en Cataluña. Para el control y vigilancia de los alumnos, la Generalitat dirige una serie de instrucciones a los profesores entre las que obliga a repartir en primer lugar los enunciados de los exámenes en catalán.

En un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli señalan explícitamente que "solo si algún alumno lo demanda" hay que "darle la versión en castellano". Sin embargo, exigen al tribunal que lo haga constar en un informe. La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia que solicitar los exámenes en castellano es traducido como una "incidencia".