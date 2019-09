Sectores del PSOE alertan a Sánchez: "No sigamos haciendo la campaña a Errejón"

"No sigamos haciendo la campaña a Errejón". Así de rotundos se mostraban este jueves algún diputado, cuadros, e incluso dirigentes del PSOE, tras ver la encuesta publicada por el diario ABC en la cual "lo de menos" es que el partido baje de 123 a 121 escaños. "Es normal. Ahora todos culpan del fracaso al presidente del Gobierno, pero ese clima pasará", admiten.

Confían en que, a medida que Pedro Sánchez entre en campaña y el eje del debate sea quién garantiza más gobernabilidad/estabilidad, el partido vuelva a crecer. Pero les preocupa la transferencia de voto; ver como, en un sondeo hecho al tiempo que Más país anunciaba su presentación -el trabajo de campo fue del 22 al 25 de septiembre-, Íñigo Errejón ya quitaba más voto al PSOE que a Unidas-Podemos.

Según ese trabajo demoscópico -al que este fin de semana van a seguir otros de igual tenor, advierten fuentes del sector-, si hubiera hoy elecciones, los de Pablo Iglesias bajarían solo un 0,9% en intención de voto mientras que los socialistas invertirían su tendencia al alza los últimos meses cayendo un sorprendente 4,9%... Y el nuevo partido surgido entre ambas formaciones empieza a jugar con un "esclarecedor" 5,2% de intención de voto, resaltan los más críticos.

GAD3 (variación respecto a sondeo anterior, 6S):Más País 🌽 +5,2Vox 🥦 +1,7PP 💧 +1,5UP 🍆 -0,9Cs 🍊 -2,3PSOE 🌹 -4,9Errejón se nutriría principalmente de votos socialistas.https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/TrMQP5qBP2 — electomania (@electo_mania) September 25, 2019

"Blanco y en botella", señala una fuente territorial del PSOE, cuestionando así la tesis imperante en La Moncloa y en Ferraz: que hay que dar caña a Podemos, no a Íñigo Errejón, porque la vuelta de éste al Congreso va a "abaratar" la negociación de investidura con Pablo Iglesias.

Una táctica a la que dio forma el propio Sánchez en su primera entrevista de precampaña, alabando la actitud de Más País frente a la de sus ex compañeros morados. Para los socialista críticos con esa estrategia, es un error porque ni siquiera el giro al centro para pescar en el caladero de votos de Albert Rivera está dando frutos. El mismo sondeo refleja que la caída de Ciudadanos (-2,3%) a quien beneficia básicamente es al PP, que sube un 1,5%.

"Los ex cabreados con el PP que votaron a Rivera el 28 de abril van a volver al PP porque ya no está Rajoy. Y los cabreados con Sánchez que votaron Rivera no volverán al PSOE: Seguirán con Rivera, se irán a la abstención o incluso alguno votará a Errejón... No hace falta ser un gran analista para llegar a esa conclusión", se lamenta un veterano intentando leer entre líneas ese sondeo.

Pese a todo, este miércoles, en Nueva York, donde asiste a la apertura de la Asamblea anual de la ONU, el presidente del Gobierno en funciones seguía sin darse por aludido respecto a que su actitud complaciente con Errejón pueda restar votos al PSOE: "Asistimos a una recomposición del espacio político de Podemos, a la izquierda del PSOE. Lo vemos con respeto y con algo de distancia", dijo.

En el PSOE no se creen la encuesta de GAD3 que les da a la baja porque "está hecha en días muy convulsos y nunca se coge muestra de agua para análisis químico en los rápidos de un río"

A la espera de esas otras encuestas que avalarían la tesis de estancamiento/descenso, desde la Moncloa relativizan a Vozpópuli lo que salga esta semana, y la que viene, porque el trabajo de campo se hizo "en días muy convulsos", tras la disolución de las Cortes por el Rey Felipe VI; "y nunca se cogen muestras de agua para análisis químico en los rápidos de un río", señala de forma gráfica un asesor presidencial.

Hay que esperar a que el cuerpo electoral repose todavía el impacto de una noticia como la repetición de los comicios el 10 de noviembre, las cuartas elecciones generales en cuatro años, y a que acabe el debate sobre atribución de culpas. Luego, cree la dirección socialista, se impondrá la pregunta: ¿Qué candidato garantiza más la estabilidad y la gobernabilidad? Y ahí, Pedro Sánchez tiene las de ganar.

De hecho, las fuentes consultadas resaltan que en el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este jueves, aunque el PSOE retrocede en relación a los anteriores, "un número mayor de personas, el 32,4% sobre el total, prefieren que Sánchez siguiera siendo el Presidente del Gobierno. Es muy grande la distancia con el resto de líderes: Casado 9,8%, Rivera 9%, Iglesias 9,9% y Abascal 4,4%".

"La encuesta", añaden, "refleja un 27% de intención de voto directa al PSOE, en la línea con lo registrado por otras encuestas. Es decir, sin tener en cuenta a los indecisos o abstencionistas, casi 3 de cada 10 personas mencionan espontáneamente al PSOE como el partido al que votarían".