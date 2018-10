Sectores del PP quieren que Maroto y Alonso acudan junto a Cs al acto de Alsasua

“Maroto y Alonso deberían estar allí, sumarse a los que van a estar allí”, recomiendan algunas voces en Génova. El acto está convocado por ‘España Ciudadana’, una plataforma próxima a Ciudadanos. Vox, con Santiago Abascal al frente, se ha sumado a este movimiento de reacción ciudadana contra amigos de los violentos. “No se trata de hacerlo los coros a Albert Rivera, sino de estar junto a la Guardia Civil y los cuerpos de Seguridad, contra quienes les hostigan y agreden”, comentan en estos sectores donde se considera que el PP debería tener una representación de mayor nivel de la hasta ahora anunciada. "Los democrátas tenemos que estar junto a nuestra gente, en apoyo de los perseguidos, en una movilización de unidad", señalan.

Ana Beltrán, presidenta regional del PP e Ignacio Cosidó, presidente del grupo popular en el Senado y exsecretario de Estado de Seguridad con Rajoy, serán los representantes de su formación en esta jornada de rechazo a los grupos que simpatizan con ETA. Pablo Casado ya estuvo el pasado junio en Alsasua, donde se perpetró un feroz ataque a dos guardias civiles y sus parejas, que debieron abandonar la localidad hostigados por ir los filoterroristas. Ahora se encuentra en campaña por Andalucía, en apoyo de su candidato Juanma Moreno.

“Estamos hablando de terrorismo, el PP ha sufrido más que nadie en la región vasca, hay que ir allí con todas las consecuencias, convoque quien convoque”. Javier Maroto, vicesecretario general de Organización y exalcalde de Vitoria, así como Alfonso Alonso, jefe de los populares en esta comunidad, son los nombres que manejan estos círculos del PP para acudir a este acto.

“Quedarse fuera es un error”, menciona la referida fuente. “Navarra está en juego, es uno de los asuntos que Casado repite insistentemente. Cuando hay que estar, se está, y hay que olvidarse de estrategias electorales”. En el PP se dudó incluso de estar presente en este acto, por tratarse de una propuesta impulsada por Ciudadanos y al que asistirá Vox. Los amigos de los etarras no desperdiciarán la ocasión de organizar un contra acto para crear un ambiente de 'crispación' y violencia.

El futuro de Navarra

Se temen incidentes y que se transmita una imagen inadecuada de las formaciones democráticas. En estos círculos se considera además, que Cs ya les arrebató gran parte de sus votantes en Cataluña, deberíamos tener bien claro que lo que puede pasar en Navarra”.

Alonso y Maroto no sólo son vascos sino que representan a un sector del PP más próximo a la centralidad en unos momentos en los que desde Moncloa se intenta arrinconar a los populares "en la extrema derecha". En estos círculos del PP se considera que no se puede ‘desaparecer’ de Navarra o enviar tan sólo una presencia testimonial. “Los navarros se sienten abandonados y es el momento de demostrarles que el principal partido ahora en la oposición no les abandona”, añaden. “Ni en Cataluña, ni en Navarra ni en el País Vasco”.