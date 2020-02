El secretario general de Podemos Aragón destituido critica que "impongan" una gestora

El hasta ahora secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, ha asegurado que estaba preparado "en lo personal y en lo político" sobre su destitución del cargo orgánico por el Consejo de Coordinación de la formación morada, pero ha discrepado de las formas en como se ha llevado a cabo.

"Ya no soy secretario general de Podemos Aragón, dado que un Equipo Técnico se hace cargo de la dirección del partido hasta mayo. Ni que decir tiene que no me gustan las formas y no me gusta que impongan una gestora en Aragón, pero ya está hecho y no merece la pena hacer dramas infértiles".

De esta forma ha descrito Escartín su impresión sobre su destitución en su cuenta de Twitter, y que supone que un equipo técnico, coordinado por la diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Marta Prades, se encargará de mantener operativa la organización en Aragón hasta la celebración de la Asamblea Ciudadana, el próximo mes de mayo.

En el extenso tuit, Escartín ha explicado que hay una programación para los próximos tres meses, en la que Podemos definirá su nuevo rumbo. El 21 de marzo finaliza la Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos en la que "previsiblemente ganará Pablo Iglesias y definirá los nuevos documentos políticos y organizativos de esta importante herramienta colectiva", ha augurado Escartín.

Precisamente, ha señalado que será a partir del 21 de marzo, cuando se sabrá cómo evoluciona Podemos. "Entonces se definirá cuál puede ser mi papel para aportar lo mejor de mí mismo allí donde sea más útil". A partir de abril y hasta finales de mayo se celebrará Asamblea Ciudadana de Podemos en Aragón, como en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Debate profundo

Escartín ha dicho que le parece bien la convocatoria de la Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón, opinión que ya había expresado en el último Consejo Ciudadano Autonómico hace unos días.

Ha recordado que desde las elecciones autonómicas de mayo de 2019 puso su cargo a disposición y se anunció la apertura de un debate profundo, que no se ha podido concretar hasta ahora -por la repetición de elecciones generales-. "La dirección estatal de Podemos no había permitido esa posibilidad y ahora es el momento de analizar todo lo andado y organizarnos para lo que viene".

En el tuit, el hasta ahora secretario general de Podemos en Aragón ha dado las gracias a todas las personas que le han trasladado su cariño y solidaridad en cuanto han conocido su destitución. "Agradezco muchísimo vuestras palabras, ánimos y afecto. También quiero dar las gracias a los periodistas que han recibido mi silencio como respuesta a sus preguntas. Gracias por vuestra paciencia y comprensión".

A colación, ha dejado claro: "Esto no va de mí, va del común, del colectivo, de nuestra sociedad, de la gente. Nos merecemos aprender de nuestros errores y aprender a ser mejores. En eso estamos. Ahora en los Gobiernos de España y Aragón, en algunos Ayuntamientos y en otras instituciones, la responsabilidad y las posibilidades son enormes".

Por ello, ha instado a dar lo mejor de cada uno y demostrar que es posible gestionar sin corrupción, con transparencia y más participación, pensando en la gente y sin beneficiar a las élites. Asimismo, Escartín ha animado a la participación al argumentar: "si no haces política, te la hacen".

Participación

Ha mostrado su expectación ante las próximas Asambleas Ciudadanas, para leer los documentos estatales de Podemos y ha emplazado al 21 de marzo al ser la fecha cuando definirá dónde puede aportar más para mejorar la sociedad. "Cuando comenzó esta apuesta institucionalista, tuve claro que iba a dar lo mejor de mi mismo y así va a seguir siendo. En las Cortes de Aragón soy portavoz y diputado de Podemos Equo y faena no nos falta".

Tras recordar que hace dos años y medio su equipo fue el ganador de las primarias de Podemos Aragón ha destacado que en este tiempo han tratado de "aragonesizar" Podemos, de "conectar mejor" con la diversidad de los barrios y pueblos, de las gentes, de echar raíces y llevar esta voz singular al Consejo Ciudadano de Madrid.

"Siempre he entendido Podemos como una herramienta y yo he sido un eslabón más. Como diputado y como secretario general, aporto mi alegría, mi energía y mi experiencia. Con mis aciertos y mis fallos, porque sí. Pido perdón por mis errores".

Ha reiterado su interés en que la participación en la Asamblea Ciudadana de Podemos, especialmente a quienes tal vez nunca han participado en política, para, entre todos, hacer avanzar hacia un mundo mejor. "Yo me ofrezco a quienes deis un paso adelante para acompañaros con mi experiencia y alegría. Porque sigo con las mismas ganas que siempre o más de implicarme en la transformación social y en la construcción de alternativas hacia un mundo mejor".

Alianzas

Escartín ha abogado por las alianzas y redes con movimientos sociales y políticos, para "coser mejor y ensanchar el espacio del cambio que se necesita y ha citado el ámbito feminista, ecologista, participativo, con alternativas económicas y una visión ruralista "imprescindible". "Gracias a todas las personas que ayer, hoy y mañana, lucháis y trabajáis cada día, con fraternidad y convicción, porque sabemos que Sí Se Puede", concluye el tuit de Escartín.