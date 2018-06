Santos Cerdán, el hombre que apunta en el 'cuaderno rojo' de Pedro Sánchez

Tras aquel traumático Comité Federal del PSOE que supuso su defenestración, el uno de octubre de 2016, a Pedro Sánchez todos le enterraron. Todos menos un pequeño grupo de socialistas entre los que destacaban el socialista navarro Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y Maritchka Ruiz Mateos, animándole a seguir, a no tirar la toalla y disputar las primarias de 2017 a Susana Díaz.

Así que no es de extrañar que cuando el hoy presidente del Gobierno volvió a ganar, estuviera a punto de convertirle en el nuevo secretario de Organización del PSOE, su mano derecha en la sede de la calle Ferraz, el hombre que incluso le hospedó en su casa durante una escala del periplo con el Peugeot sanchista por toda España.

Si Sánchez no le eligió finalmente fue porque prefirió en ese delicado puesto a un diputado para que controlara, también, al Grupo Socialista en el Congreso, donde solo había entonces ocho sanchistas, los del No es no a Mariano Rajoy; el resto eran todo afines a la gestora que presidía Javier Fernández y de la presidenta andaluza.

Por eso el secretario de Organización ha sido durante este año el diputado valenciano José Luis Ábalos, con Cerdán como secretario ejecutivo de Coordinación Territorial. Y como al ministro de Fomento no le va a quedar tiempo, todo el área de Organización queda ahora en manos del navarro.

Cerdán ha acudido estas semanas a La Moncloa con nombres bajo el brazo para conformar la compleja estructura de delegados del Gobierno y directores generales, que son el verdadero poder del PSOE

Según cuentan diversas fuentes socialistas, la confianza de Sánchez en el nuevo guardián de Ferraz es tal que el presidente le ha consultado varios nombres, no tanto de ministros como de segundos niveles -delegados del gobierno y directores generales-, para atender las demandas de todo partido que acaba de llegar al poder.

Es Santos Cerdán quien apunta en un cuaderno de color rojo las demandas de las federaciones sobre tal o cual aspecto de gobierno, o sobre tal o cual cargo; en definitiva, se ha convertido en los ojos y los oídos de Sánchez en una organización compleja como pocas y donde el desgarro entre sanchistas y susanistas, ha dejado un terrible paisaje después de la batalla.

Varias veces, señalan estas fuentes, se le ha visto acudir a La Moncloa, la primera el cinco de junio, a donde ya ha migrado otro de los que hicieron equipo con el y con Ábalos en Organización, el andaluz Francisco Salazar, hoy director de Análisis y Estudios en Presidencia, a la sombra del jefe del gobierno.

Cerdán, no Patxi López, negoció con el PNV: "No nos pidió nada para apoyar la moción, solo estabilidad política y presupuestaria; tampoco hay tiempo para mucho más"

Un detalle no menor: Es Santos Cerdán, y no el ex lehendakari Patxi López , secretario de Política Federal de la Ejecutiva socialista, quien negocia con el PNV su apoyo a la moción de censura. Lo recordaba Cerdán hace escasos días en una entrevista: "El PNV no pide nada, solo estabilidad política y presupuestaria. Tampoco hay tiempo para mucho más".

Y añadía que "con la mayoría de grupos solo nos reunimos una vez. Pero tampoco hizo falta mucho más. Todos eran conscientes de que había que cambiar el escenario político de este país. La situación era insostenible, también para el exterior".

Es también el hombre del cuaderno rojo un convencido de que en España el bipartidismo PSOE/PP ha muerto "y tenemos que acostumbrarnos a dialogar y llegar a acuerdos" con otros partidos.