Santiago Abascal presenció desde un palco exclusivo del Bernabéu el partido del Madrid-Athletic

El diputado y líder de Vox, Santiago Abascal, se convirtió en uno de los protagonistas del partido del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao que se celebró este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, al presenciar el partido en directo desde el palco de los jugadores del Real Madrid, en vez desde el palco de autoridades.

El político vasco sorprendió con su presencia en este lugar ‘VIP’ ya que se trata de una zona de acceso exclusivo para los futbolistas que no están en la convocatoria y para los familiares y amigos de los jugadores.

No es la primera vez que acude al estadio del Madrid pero sí a este palco exclusivo. La anterior ocasión fue el pasado mes de marzo, cuando se disputó el partido entre el Real Madrid y el Barça, que acabó con este último equipo como ganador. Esta vez estuvo ubicado en la grada alta lateral fondo sur, como un espectador más.

Abascal ha criticado al Athletic y al Barça

Abacal es un reconocido hincha del Real Madrid y nunca ha ocultado su antipatía por el club de Bilbao. "Yo siempre tuve afinidad por la selección española. Y los que me atacaban por ir al colegio con mi uniforme de la selección en los años ochenta eran sobre todo los seguidores del Athletic. Desde niño he visto cómo algunos clubes se han convertido en herramientas políticas contra España y lo lamento profundamente”, señaló en ‘Marca’.

“Estoy pensando en el Athletic y el Barça. Y es una pena porque tienen muchos seguidores en toda España. Es muy feo cuando la política se mezcla con el deporte, algo que yo he vivido en un sitio donde eso se percibía de una forma especialmente agresiva”, añadió.

También manifestó que le gusta que en el Athletic haya solo jugadores vascos y no del resto de España: "La compartiría si sólo jugasen futbolistas vizcaínos. ¿Por qué sólo jugadores vascos, incluidos navarros y franceses, y no del resto de España? Hay un componente etnicista y político que yo no puedo asumir. O incluso la Real Sociedad, que hacía otra cosa. Ahora no sé cómo es, pero hubo unos años en los que sólo fichaba a jugadores vascos y extranjeros, pero no españoles. Yo no sé si ha modificado ya esa política".

Abascal: "El Barça representa unos valores que ataca"

Abascal también ha atacado al Barça: “Van con el lema de más que un club. Si ellos quieren politizar la cosa… lo siento, pero yo no. Representan unos valores que atacan el proyecto común de España. Quieren convertir el deporte en un instrumento de politización, y yo lo que deseo es que bajen a quinta división. Aquí no caben las medias tintas”.

El partido que presenció Abascal este domingo del Madrid contra el Athletic acabó con un empate a cero por parte de los dos equipos. Un resultado con el que finaliza La Liga este año hasta el 2020.