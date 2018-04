Santamaría se resiste a asistir a la fiesta de la Comunidad con Cifuentes

Cristina Cifuentes apura sus plazos. Pretende seguir al frente de la presidencia el día de la fiesta de la Comunidad, el próximo 2 de mayo. Ya se han enviado las correspondientes invitaciones para la celebración, con su nombre como anfitriona. Hay dudas de la respuesta de los diferentes partidos.

En Moncloa no se ha concretado cual será el nivel de representación del Gobierno. Algunos dan por hecho que lo hará Soraya Sáenz de Santamaría, ya que lo viene haciendo en los últimos años. Este lunes incluso acudió a Barcelona el día de Sant Jordi para asistir a una celebración de Sociedad Civil. No hay confirmación pero fuentes de su entorno señalan su resistencia a acudir a este acto. La vicepresidenta no pasa por ser una de las firmes defensoras del papel de Cifuentes, antes incluso del estallido del escándalo de los másteres.

Que vaya el que pueda

Las instrucciones hasta el momento son vaporosas. Desde 'las alturas', dicen en fuentes de Moncloa, se ha dejado claro que "vaya quien pueda y quien lo estime oportuno". Es decir, no hay presiones para avalar a la líder madrileña en momentos tan difíciles.

No se tiene noticia de que algún otro miembro del Goierno acuda a la recepción. Dolores Cospedal, la gran defensora de la presidenta madrileña, no estuvo el año pasado y parece que tiene agendados otros compromisos para ese día.

Se da por hecho que acudirá Pablo Casado en representación del PP, y no se tiene noticia de alguna presencia más de la cúpula del partido. Casado ya estuvo el año pasado y ha mantenido una actitud prudente con relación a este asunto. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no tendrá que decidir ya que estará durante el largo puente en Buenos Aires, en visita de partido. PSOE no ha anuncia plante alguno, lo que sí se ha hecho desde fuentes de Podemos, el partido que promueve la moción de censura contra la presidenta.