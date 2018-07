"Los sorayos están hundidos". La frase la compartió vía Whatsapp un alto cargo del PP el jueves al mediodía. La cascada de apoyos a Pablo Casado en la víspera del congreso que elegirá al presidente del partido ha hecho cundir una sensación de victoria de su candidatura. El respaldo de los presidentes provinciales de Galicia a Casado ha sido un palo muy grande para Soraya Sáenz de Santamaría, cuyos seguidores andan desanimados. Su equipo, sin embargo, sostiene que hay opciones de victoria.

La ex vicepresidenta ha querido sacudir el último día de campaña recuperando la corrupción, ausente del debate en la últimas dos semanas. Sáenz de Santamaría ha asegurado que los 3 millones de votantes que perdió el PP -de 2011 a 2016- fueron, sobre todo, por culpa de los casos de corrupción. En su opinión, tanto María Dolores de Cospedal como su rival Casado dieron la cara, pero asegura que ella también lo hizo desde el Gobierno. La gestión de los casos de corrupción más graves que afectaron al PP en el pasado agrietaron hasta romper la relación entre Cospedal y Sáenz de Santamaría.

José Luis Ayllón, jefe de campaña de la ex vicepresidenta, publicó un tuit en el que aseguraba que su candidatura calcula un apoyo del 63% de los 3.082 compromisarios que el sábado elegirán al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP. Esa confianza en la victoria, que su equipo mantiene en privado, contrasta con 48 horas de un respaldo territorial casi abrumador a Casado y el desánimo que se extiende entre sus tropas. El tuit buscaba precisamente levantar un poco el ánimo de los suyos. "No está perdido", dicen.

Muchas gracias a todos los compromisarios que nos estáis trasladando vuestro apoyo. Ya estamos en el 63% y subiendo!! Buen viaje. Nos vemos en Madrid.#UnidosGanaelPP — jlayllon (@jlayllon) 19 de julio de 2018

El cuartel de Casado ha respondido a Ayllón con otro tuit en el que se arrogan el apoyo del 71% de los compromisarios. La solución, el sábado.

Galicia, con Casado

Galicia ha sido sin duda un punto de inflexión. Los presidentes provinciales, todos ellos gente de la más absoluta confianza de Alberto Núñez Feijóo, han dado su apoyo a Casado. Es cierto que Núñez Feijóo se mantiene neutral todavía, pero se da por supuesto que los 320 compromisarios de Galicia se inclinarán en su mayoría por Casado.

"Muy, muy bien", decía una persona del equipo más próximo al candidato. "En la etiqueta #yoconPablo está la respuesta a ese optimismo".

Efectivamente, Casado no ha parado de sumar apoyos en las últimas 48 horas. En la comida de los ex ministros ha participado Dolors Montserrat, que formó parte de la candidatura de Cospedal y que no se había significado desde la derrota de la secretaria general en la votación del 5 de julio. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, las territoriales de Zaragoza o Teruel, toda Extremadura, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han anunciado que votarán a Casado.

Santamaría resiste

Es cierto que en los cuadros medios y bajos de Sáenz de Santamaría cunde una sensación de derrota. "Estamos 80 a 20 a favor de Casado. No es definitivo pero son ventajas que luego hay que recuperarlas", decía un compromisario que apoya a la ex vicepresidenta sobre la situación en su comunidad. "Lo de Galicia ha sido realmente sorprendente", añadía.

El equipo de Sáenz de Santamaría rechaza este derrotismo. La candidatura dice tener al menos las mismas opciones de ganar que Casado. Y se aferra a sus buenos datos en comunidades claves como Andalucía, Valencia, País Vasco y Castilla y León. La ex vicepresidenta cuenta con tener el respaldo de la inmensa mayoría de los 1.145 compromisarios -el 37,15% del total- que reparten estas comunidades.